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ТЭЦ построят в Охотском районе
В Хабаровском крае приступили к разработке технического задания для строительства ТЭЦ в Охотском районе. Решение об этом было принято после рабочей поездки губернатора Сергея Фургала. Глава региона лично убедился в том, что система энергообеспечения района неэффективна. Сейчас она состоит из угольных и дизельной котельной.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, строительство ТЭЦ краевые власти планируют начать в 2020 году и завершить в течение трех лет. Это позволит снизить стоимость затрат на выработку тепла и электроэнергии.
Чтобы максимально уменьшить нагрузку на краевой бюджет, проект собираются реализовать совместно с одной из крупных финансовых организаций страны, которая предоставит в лизинг необходимое оборудование.
Как сообщил губернатор края Сергей Фургал на пресс-конференции, ТЭЦ мощностью от 8 до 15 мегаватт будет работать на угле. Ее ввод в эксплуатацию обеспечит стабильную работу системы электроэнергетики, даст толчок для развития производств.
Также в планах краевого правительства перевести с жидкого на твердое топливо несколько котельных в поселках Ванинского муниципального района. Для этого рассматривается вариант установки модульных котельных. Также Сергей Фургал отметил, что в регионе уже принята пятилетняя программа по замене электросетей.
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