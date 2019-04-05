ТЭЦ построят в Охотском районе

В Хабаровском крае приступили к разработке технического задания для строительства ТЭЦ в Охотском районе. Решение об этом было принято после рабочей поездки губернатора Сергея Фургала. Глава региона лично убедился в том, что система энергообеспечения района неэффективна. Сейчас она состоит из угольных и дизельной котельной.

- В Охотске сегодня стоимость электроэнергии – около 40 рублей за киловатт/час, что не позволяет предприятиям создавать конкурентные производства. Для бизнеса это очень дорого. Ввод котельной простимулирует создание новых производств, в том числе в области рыбопереработки. Ежегодно мы тратим большие деньги в рамках «северного завоза» на доставку топлива для котельных, работающих на жидком топливе, в том числе на мазуте. Я говорю, как о выработке тепла, так и о электроэнергетике. Их будем постепенно менять, повышая эффективность системы ЖКХ, - отметил Сергей Фургал.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, строительство ТЭЦ краевые власти планируют начать в 2020 году и завершить в течение трех лет. Это позволит снизить стоимость затрат на выработку тепла и электроэнергии.

Чтобы максимально уменьшить нагрузку на краевой бюджет, проект собираются реализовать совместно с одной из крупных финансовых организаций страны, которая предоставит в лизинг необходимое оборудование.

Как сообщил губернатор края Сергей Фургал на пресс-конференции, ТЭЦ мощностью от 8 до 15 мегаватт будет работать на угле. Ее ввод в эксплуатацию обеспечит стабильную работу системы электроэнергетики, даст толчок для развития производств.

Также в планах краевого правительства перевести с жидкого на твердое топливо несколько котельных в поселках Ванинского муниципального района. Для этого рассматривается вариант установки модульных котельных. Также Сергей Фургал отметил, что в регионе уже принята пятилетняя программа по замене электросетей.