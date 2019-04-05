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Всероссийский турнир по дзюдо пройдет в Хабаровске
В Хабаровске 6 апреля состоится VI Всероссийский турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова. Ожидается, что в спортивном состязании примут участие более 130 спортсменов из 30 субъектов страны. По итогам турнира победителю может быть присвоено звание мастера спорта. Такое спортивное мероприятие – единственное в своем роде на Дальнем Востоке.
Традиционно, победители и призеры получат Кубки и памятные статуэтки, наборы фирменных сувениров, а также солидные призовые в разных весовых категориях – 250 тысяч рублей за 1 место, 100 тысяч рублей за 2 место и 50 тысяч за третьи места. Как сообщает пресс-служба правительства региона, особенностью турнира являются медали с двусторонним барельефом, авторским дизайном и исполнением из драгоценных металлов, так например, медаль за второе место выполнена из чистого серебра и весит более 200 грамм, а за первое место из серебра с глубокой позолотой 999 пробы.
Среди участников турнира будут такие именитые спортсмены как Александр Михайлин - Серебряный призёр олимпийских игр в Лондоне, 4-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы и 10-кратный чемпион России, 16-кратный победитель турниров Мирового кубка, Антон Брачев – многократный призер Чемпионатов России и Украины.
Соревнования пройдут в один день – 6 апреля. Турнир начнется в 10.00 в Хабаровском краевом спортивном комплексе. Вход для зрителей свободный.
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