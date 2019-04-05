Паллиативную помощь в Хабаровском крае готовы оказать в 46 учреждениях

В Хабаровском крае облегчить страдания пациентов с тяжелыми заболеваниями готовы в 46 медучреждениях. Как сообщили в министерстве здравоохранения, в регионе открыто 48 кабинетов паллиативной помощи, работает 11 патронажных бригад. Медики могут помогать больным и на дому. Отметим, что в конце марта в Российской Федерации вступил в силу закон о паллиативной помощи. Документ направлен на улучшение качества жизни неизлечимо больных и предполагает повсеместное оказание им необходимых услуг в лечебных и социальных учреждениях страны.

- На базе краевых и районных больниц сейчас у нас работают 11 отделений такой помощи. В них насчитывается 305 коек, подготовленных для паллиативных больных. Нельзя сказать, что их количества достаточно, но на первом этапе - это неплохой показатель. Принятые меры уже позволили облегчить жизнь более 10 тысяч больных, что составляет примерно 80% от общей потребности, - сообщили в министерстве.

С прошлого года на развитие паллиативной медицины регионам стали выделять федеральную субсидию. Хабаровскому краю предоставили 43,6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства пошли на закупку обезболивающих препаратов, медоборудования, в том числе передвижного, мебели. По итогам 2018 года в Хабаровском крае всего зарегистрировано 13975 взрослых паллиативных пациентов и 227 детей. Для их поддержки регион получит еще 43 млн рублей, которые также полностью пойдет на развитие паллиативной медицины.

Напомним, что в отдельное направление паллиативную медицину в России выделили с 2011 года, когда в закон об охране здоровья граждан внесли поправки, разрешившие врачам оказывать помощь не только в больницах, но и амбулаторно. А в начале марта 2019 года Президент России Владимир Путин подписал отдельный закон об оказании медицинской паллиативной помощи в РФ. Этот документ закрепил права тяжелобольных пациентов и разрешил более широкое применение наркотических лекарственных препаратов для облегчения страданий.