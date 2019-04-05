"Новые имена Хабаровского края" получат стипендию от губернатора

Подведены итоги фестиваля-конкурса «Новые имена Хабаровского края». В этом году в нем приняли участие около 700 юных художников и исполнителей со всего региона.

В номинации «Изобразительное искусство» участвовало 40 творческих коллективов из 18 населенных пунктов края. 555 участников представили на суд жюри 687 рисунков и работ декоративно-прикладного искусства. В трех турах номинации «Музыкальное искусство» прозвучало 431 произведение в исполнении 116 участников.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, итоги подвели во время гала-концерта, на котором выступили победители фестиваля-конкурса в сопровождении Дальневосточного академического симфонического оркестра (главный дирижер Антон Шабуров), Оркестра русских народных инструментов Хабаровской краевой филармонии (художественный руководитель и дирижер Ася Фурта).

В этом году в номинации «Музыкальное исполнительство» лауреатами I степени стали учащиеся Хабаровского краевого колледжа искусств Елизавета Голубева и Роман Удовиченко и Иван Дорофеев, воспитанник Детской музыкальной школы Амурского района.

В номинации «Изобразительное искусство» звание лауреата I степени присвоено воспитаннице МАУ ДО ДЮЦ «Восхождение», хабаровской студии «АРХиП» Таисье Суняйкиной, Устинье Лопатиной из поселка Чегдомын, «Детская школа искусств», а также учащимся Детской художественной школы Амурского района Александре Гудниковой и Анне Суховей.

Кроме того, пятерым лауреатам I степени двух номинаций вручены сертификаты на выдвижение на назначение ежемесячной стипендии Губернатора одаренным детям и талантливой молодежи за особые успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве. Решение о назначении стипендии будет принято летом этого года. Также участникам присвоены звания лауреатов II, III степеней и специальные дипломы.

Гран-при краевого фестиваля-конкурса в номинации «Музыкальное исполнительство» удостоена учащаяся Детской школы искусств Амурского района Ксения Шабашова, в номинации «Изобразительное искусство» - Софья Ивашинникова из Детской школы искусств № 5 Хабаровска. Им вручены сертификаты на участие в творческой смене Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» в Суздале.

Напомним, фестиваль-конкурс «Новые имена Хабаровского края» проводится с 2008 года. За это время в нем участвовали около двух тысяч молодых талантливых художников и исполнителей из всех уголков региона. Более 70 из них стали победителями.