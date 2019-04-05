ТЭЦ в Хабаровском крае ждет проверка

"Русгидро" реализует проекты строительства четырех энергообъектов на Дальнем Востоке: Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2, Благовещенской ТЭЦ и ТЭЦ в Хабаровском крае. Для этого компания в 2012 года получила 50 млрд рублей из выплаченных в бюджет дивидендов государственного "Роснефтегаза". К настоящему времени введены только Благовещенская ТЭЦ и Якутская ГРЭС-2, другие две станции находятся на этапе строительства.