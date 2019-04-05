"Русгидро" реализует проекты строительства четырех энергообъектов на Дальнем Востоке: Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2, Благовещенской ТЭЦ и ТЭЦ в Хабаровском крае. Для этого компания в 2012 года получила 50 млрд рублей из выплаченных в бюджет дивидендов государственного "Роснефтегаза". К настоящему времени введены только Благовещенская ТЭЦ и Якутская ГРЭС-2, другие две станции находятся на этапе строительства.
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ТЭЦ в Хабаровском крае ждет проверка
Счетная палата проверит строительство "Русгидро" четырех станций на Дальнем Востоке. Как сообщает ТАСС, счетная палата проверит строительство ТЭЦ в городе Советская Гавань, первой очереди Сахалинской ГРЭС-2, первой очереди Якутской ГРЭС-2 и второй очереди Благовещенской ТЭЦ.
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