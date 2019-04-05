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В Хабаровске не могут определить хозяина «Бронекатера-302»
Памятник внесен в реестр объектов культурного наследия, но не числится на балансе федеральных, краевых и муниципальных органов власти. Исправить этот юридический казус решили депутаты Хабаровской городской думы. На ближайшем заседании они готовы обратиться к администрации краевого центра с предложением внести «Бронекатер-302» в перечень имущества города.
Оказать ветерану флота, участнику боевых сражений в Великой Отечественной войне помощь вызвались корабелы судоремонтного завода №179. Они в ближайшее время проведут экспертизу и примутся за восстановление корпуса катера.
Для того чтобы спасти бетонную «волну» от разрушения, необходимо по фундаменту постамента проложить деформационный шов. Однако эти работы будут начаты только после того, как бронекатер обретет собственника.
Напомним, «Бронекатер-302» в годы Великой Отечественной войны принимал участие в боях на реках Ясельда, Пина, Припять, был задействован в операциях по освобождению населенных пунктов Белоруссии. В апреле 1945 года бился над прорывом вражеской обороны на Берлинском направлении, хранил советских моряков в боях на реке Одер. 9 мая 45-го боевой корабль встретил на реке Шпрее у стен Рейхстага. В канун 30-летия Великой Победы он навсегда бросил якорь в Краснофлотском районе.
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