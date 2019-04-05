В Хабаровске не могут определить хозяина «Бронекатера-302»

Памятник внесен в реестр объектов культурного наследия, но не числится на балансе федеральных, краевых и муниципальных органов власти. Исправить этот юридический казус решили депутаты Хабаровской городской думы. На ближайшем заседании они готовы обратиться к администрации краевого центра с предложением внести «Бронекатер-302» в перечень имущества города.

«Зияющие дыры в днище корабля, разрушающаяся бетонная «волна» на которой он покоится: памятник, возле которого очень часто проходят мероприятия районного и городского масштаба, находится в плачевном состоянии»,- рассказывает председатель совета ветеранов Амурской флотилии Адольф Зубков.

Оказать ветерану флота, участнику боевых сражений в Великой Отечественной войне помощь вызвались корабелы судоремонтного завода №179. Они в ближайшее время проведут экспертизу и примутся за восстановление корпуса катера.

«Достигнута договоренность с руководством завода. Они закупают металл для ремонта днища, шпангоутов, лакокрасочные материалы, и приступают к ремонтным работам. Дело для них привычное»,- рассказал депутат Хабаровской городской думы Константин Юров.

Для того чтобы спасти бетонную «волну» от разрушения, необходимо по фундаменту постамента проложить деформационный шов. Однако эти работы будут начаты только после того, как бронекатер обретет собственника.

«Вопрос этот будем решать на ближайшем заседании профильного комитета, пригласим туда представителей управления культуры, департамента муниципальной собственности. Думаю, что совместно с ними примем решение»,- заявил председатель городского парламента Сергей Савков.

Напомним, «Бронекатер-302» в годы Великой Отечественной войны принимал участие в боях на реках Ясельда, Пина, Припять, был задействован в операциях по освобождению населенных пунктов Белоруссии. В апреле 1945 года бился над прорывом вражеской обороны на Берлинском направлении, хранил советских моряков в боях на реке Одер. 9 мая 45-го боевой корабль встретил на реке Шпрее у стен Рейхстага. В канун 30-летия Великой Победы он навсегда бросил якорь в Краснофлотском районе.