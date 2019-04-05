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Амурский судостроительный завод ждет заказ от крупного холдинга
Амурский судостроительный завод получит заказ от «Русской медной компании». Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство «Восток России» со ссылкой на заявление Сергея Фургала.
Он также заверил, что "судостроительные заводы в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске не останутся без работы — краевые власти помогают им в поиске заказов". Власти планируют развивать в комплексе судостроение и металлургический комплекс. Сейчас на Амурский судостроительный завод зашли компании, которые будут производить на его базе детали для кораблей и различных судов.
Справка:
Русская медная компания – один из крупнейших российских холдингов металлургического и горнодобывающего профиля. Уже с самого своего образования компания неизменно удерживает третье место по производству меди катодной в России и находится на второй позиции по производству катанки медной. Она строит планы на десятки лет вперед - и они весьма масштабные.
Русская медная компания основана в 2004 году. Сегодня РМК входит в число крупнейших производителей меди в России.
РМК – вертикально интегрированный холдинг. Производственные активы находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Республике Казахстан.
Под управлением РМК работают восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции.
РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности позволяют выпускать более 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки в год.
Фото: update.fluger.pro
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