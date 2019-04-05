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Чистая вода должна прийти на Красную речку в 2020 году
Строительство водовода для подачи в поселок Красная речка чистой питьевой воды началось в марте текущего года. На действующей поселковой станции возводится специальная камера. Параллельно аналогичные работы идут на улице Прогрессивной: там строятся сразу три таких камеры для врезки в действующую сеть. Общая протяженность магистрального водовода 13,5 километров, диаметр его труб составляет 400 миллиметров.
Ежесуточно по нему будет подаваться 10 тысяч кубометров чистой воды: это позволит обеспечить ею не только поселок, но и предприятия и организации. Запаса мощности хватит и на дальнейшую перспективу развития микрорайона. На реализацию масштабного проекта будет затрачено без малого 420 миллионов рублей. Расходы взяло на себя муниципальное предприятие «Водоканал». Ход работ на стратегически важном для краевого центра объекте градоначальник проинспектировал во время объезда по городским стройкам.
Он также отметил, что предприятие будет наращивать темпы работ, чтобы проложить весь трубопровод в текущем году, а в следующем осуществить полное обустройство камер, провести внешнее благоустройство и опрессовку.
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