Чистая вода должна прийти на Красную речку в 2020 году

Строительство водовода для подачи в поселок Красная речка чистой питьевой воды началось в марте текущего года. На действующей поселковой станции возводится специальная камера. Параллельно аналогичные работы идут на улице Прогрессивной: там строятся сразу три таких камеры для врезки в действующую сеть. Общая протяженность магистрального водовода 13,5 километров, диаметр его труб составляет 400 миллиметров.

Ежесуточно по нему будет подаваться 10 тысяч кубометров чистой воды: это позволит обеспечить ею не только поселок, но и предприятия и организации. Запаса мощности хватит и на дальнейшую перспективу развития микрорайона. На реализацию масштабного проекта будет затрачено без малого 420 миллионов рублей. Расходы взяло на себя муниципальное предприятие «Водоканал». Ход работ на стратегически важном для краевого центра объекте градоначальник проинспектировал во время объезда по городским стройкам.

«Инженерные коммуникации протянутся от улицы Прогрессивной до улицы Мельничной. Так как укладывать трубы придется по застроенной части Индустриального района, будем стараться обходиться без лишних раскопок и везде, где возможно, идти закрытым способом - «проколами» под транспортными артериями и жилмассивом. На сегодняшний день уже уложили 200 метров труб. До конца апреля планируем уложить еще 300 метров», - сообщил начальник отдела МУП «Водоканал» Стаханов.

Он также отметил, что предприятие будет наращивать темпы работ, чтобы проложить весь трубопровод в текущем году, а в следующем осуществить полное обустройство камер, провести внешнее благоустройство и опрессовку.

«Вы планировали завершить работы в декабре 2020 года, так? Я прошу вас сделать это не позднее 20 числа и ни днем позже: чтобы у вас осталось время для проведения испытаний и жители поселка Красная речка гарантировано получили к Новому году чистую питьевую воду, которую они ждут уже столько лет», - сказал Сергей Кравчук.

«Мы постараемся приложить к этому все усилия, ведь своевременная сдача объекта не только в интересах города – она, прежде всего, и в интересах самого «Водоканала»: во-первых, мы обеспечим краснореченцев качественной питьевой водой, а, во-вторых, сможем сэкономить до 1,5 миллионов рублей нашему предприятию, которые мы были вынуждены ежегодно затрачивать весной и осенью на подвоз воды к домам жителей поселка. Также будет ликвидирован опасный объект - хлораторная, которая находится в районе жилой застройки. На сегодняшний день все работы идут строго по графику. На них заняты порядка полусотни человек», - подчеркнул Стаханов.