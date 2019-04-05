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В Хабаровском крае создан деревообрабатывающий комплекс
«Восточная торговая компания» досрочно реализовала инвестиционный проект общей стоимостью 110 млн. рублей по созданию деревообрабатывающего комплекса в Советско-Гаванском районе Хабаровского края. Резидент свободного порта приобрел новое оборудование для глубокой переработки сухих хвойных пород и уже приступил к выпуску профильных пиломатериалов. На предприятии трудятся 83 человека, что на 20 процентов больше от ранее запланированного набора специалистов.
В рамках проекта ООО «Восточная торговая компания» также планирует производство пеллет (топливных гранул). Резидент заключил контракт на поставку специального оборудования с группой компаний в Твери. В мае ожидается монтаж техники при участии специалистов завода-изготовителя для контрольного запуска машин и обучения специалистов компании. Также планируется увеличение штата за счет приема на работу еще 170 специалистов.
Напомним, территория Советско-Гаванского муниципального района стала местом реализации проектов резидентов со специальным преференциальным режимом в июле 2018 года. В настоящее время резиденты свободного порта Владивосток в Хабаровском крае инвестировали в экономику региона более 17 млрд. рублей, создав 230 рабочих мест. Потенциальные резиденты готовят к реализации в СПВ инвестиционные проекты общей стоимостью 12 млрд. рублей в сферах транспортировки грузов, деревообработки, рыбодобычи и рыбопереработки, лесовоспроизводства и туризма.
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