В Хабаровском крае создан деревообрабатывающий комплекс

«Восточная торговая компания» досрочно реализовала инвестиционный проект общей стоимостью 110 млн. рублей по созданию деревообрабатывающего комплекса в Советско-Гаванском районе Хабаровского края. Резидент свободного порта приобрел новое оборудование для глубокой переработки сухих хвойных пород и уже приступил к выпуску профильных пиломатериалов. На предприятии трудятся 83 человека, что на 20 процентов больше от ранее запланированного набора специалистов.

«Получение статуса резидента СПВ помогло нашей компании получить заем от Фонда развития промышленности в размере 90 млн. рублей всего под 1 %. Эти средства направлены на покупку нового оборудования для реализации инвестиционного проекта по соглашению, заключенному с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» – отмечает генеральный директор ООО «Восточная торговая компания» Денис Марченко.

В рамках проекта ООО «Восточная торговая компания» также планирует производство пеллет (топливных гранул). Резидент заключил контракт на поставку специального оборудования с группой компаний в Твери. В мае ожидается монтаж техники при участии специалистов завода-изготовителя для контрольного запуска машин и обучения специалистов компании. Также планируется увеличение штата за счет приема на работу еще 170 специалистов.

Напомним, территория Советско-Гаванского муниципального района стала местом реализации проектов резидентов со специальным преференциальным режимом в июле 2018 года. В настоящее время резиденты свободного порта Владивосток в Хабаровском крае инвестировали в экономику региона более 17 млрд. рублей, создав 230 рабочих мест. Потенциальные резиденты готовят к реализации в СПВ инвестиционные проекты общей стоимостью 12 млрд. рублей в сферах транспортировки грузов, деревообработки, рыбодобычи и рыбопереработки, лесовоспроизводства и туризма.