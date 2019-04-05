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Пожарно-спасательный флешмоб прошел в Хабаровске
В преддверии 370-летия пожарной охраны России хабаровские огнеборцы и спасатели организовали оригинальный флешмоб. На парковке перед «Ареной «Ерофей» из личного состава подразделений МЧС России и специализированной техники выстроились в цифру «370», надпись ниже была сделана из пожарных рукавов и разноцветных лент, а каска с топорами – символ пожарной охраны – изобразили 200 сотрудников МЧС России.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю, акция объединила представителей разных подразделений Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона. Это и огнеборцы 21 отряда ФПС и Специализированной пожарно-спасательной части по Хабаровскому краю, 4-ой пожарной части (ведомственной), военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России, слушатели Хабаровского учебного центра ФПС, а также работники 8 и 35 краевых пожарных частей.
Главная цель мероприятия – популяризация профессии пожарного, привлечение внимания жителей города к истории пожарной охраны России.
Этот флэшмоб стал своеобразным началом празднования юбилея пожарный охраны, который будет отмечаться 30 апреля. В течение всего месяца на территории Хабаровского края запланировано проведение большого количества мероприятий, встреч с ветеранами, детьми, а также культурно-массовых событий, в которых могут принять участие все желающие.
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