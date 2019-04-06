Элитные семена выпустят Хабаровском крае

Развитие растениеводства и повышение плодородия почв стало одной из главных тем совещания, которое провел в Хабаровске заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Стратегия развития аграрной отрасли страны предполагает, что дальневосточные регионы к 2024 году удвоят производство сельскохозяйственной продукции. Однако Хабаровский край, как и ряд соседних регионов находится в зоне рискованного земледелия. Для повышения урожайности необходимо активнее заниматься семеноводством, которое в регионе пока развито слабо.

Сельхозтоваропроизводители мало используют элитные семена местной селекции, в том числе зерновых и бобовых культур из-за того, что их промышленного производство в регионе практически отсутствует.

Помочь решить проблему призвано создание в регионе дальневосточного семеноводческого центра, в котором будет организовано промышленное производство районированных сортов, выведенных в дальневосточном НИИ сельского хозяйства. Всего сотрудниками института создано 245 сортов зерновых, зернобобовых, овощных, кормовых и плодово-ягодных культур, для каждого из которых разработаны технологии возделывания в сложных почвенно-климатических условиях Дальнего Востока.

Крупный проект с общим объемом выпуска не менее 30 тыс. тонн семян сои, кукурузы и ячменя в Бикинском районе края реализует компания «Спорос». Компанией получен урожай сои нового районированного сорта «Батя», который несколько месяцев вызревал в сушильных комплексах. Выпуск в продажу первой партии элитных семян этого сорта запланирован на следующую неделю. Их смогут приобрести аграрии Хабаровского края. В этом году компания «Спорос» также планирует начать посевы семян овса, в следующем году – пшеницы.

По словам Джамбулата Хатуова, наработки местных селекционеров необходимо активнее внедрять в производство. Для этого в крае будет разработана стратегия развития семеноводства.

- Это позволит вывести на новый уровень селекционную работу в регионе, увязать все направления поддержки и активнее использовать наработки российской науки. Мы рассчитываем, что новые предприятия, такие как ООО «Спорос», составят достойную конкуренцию на российском рынке, - отметил Джамбулат Хатуов.