Мемориальную доску дальневосточному писателю открыли в Хабаровске

В Хабаровске на стене дома 90 по улице Запарина открыли мемориальную доску дальневосточному писателю, члену Союза писателей СССР, лауреату Государственной премии РСФСР им. Горького Григорию Ходжеру. По этому адресу прозаик жил более 40 лет. Автор эскиза – член творческого Союза художников России и председатель Совета Старейшин при Ассоциации КМНС Хабаровского края Иван Бельды. Изготовил доску член Союза художников России Николай Холодок.

С инициативой об открытии мемориальной доски дальневосточному писателю выступила Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края». Как сообщает пресс-служба правительства края, она была поддержана Хабаровским региональным отделением Союза писателей России, Хабаровским краевым отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

- Сегодня торжественное событие. Мы отмечаем 90 лет со дня рождения дальневосточного писателя Григория Ходжера. Его постигла участь всех творческих людей – оставаться живым в своих произведениях. Будут сменяться десятилетия, но интерес к его прозе не угаснет. Надеюсь, и наши потомки, не знакомые с творчеством Григория Гибивича, проходя мимо этого места, зайдут во всемирную паутину, найдут его произведения и познакомятся с историей нанайского народа. Узнают о том, как развивался Хабаровский край в те годы, - сказала начальник управления по делам коренных малочисленных народов Севера министерства природных ресурсов Хабаровского края Елена Балезина.

Григорий Ходжер - основоположник нанайской литературы. Он родился 5 апреля 1929 года в селе Верхний Нерген, которое до 1936 года было стойбищем Нярги. Основная тема его произведений – жизнь нанайского народа, его прошлое, настоящее и будущее. Первые рассказы писателя были напечатаны в журнале «Дальний Восток» в 1953 году. Самое известное произведение – трилогия «Амур широкий», в которой автор показал жизнь нанайцев в период с конца XIX века до середины 1930 годов. Книги Григория Ходжер выходили большими тиражами, были переведены на многие языки народов СССР и зарубежных стран.

Писатель скончался 9 мая 2006 года. За заслуги в развитии национальной литературы Григорий Ходжер был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, его имя носит основная общеобразовательная школа Верхненергенского сельского поселения Нанайского района. Ему присвоено звание «Почетный гражданин Нанайского района».