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В Хабаровском крае приросли запасы золота
По итогам разведочных работ, проведенных в прошлом году, экспертиза утвердила геологам 24 тонны драгметалла. В итоге за пять лет объем разведанного золота в регионе увеличился на 433 тонны.
Как пояснили в минприроды края, геологоразведка сегодня - одно из стратегических направлений в экономике региона. Именно от ее работы во многом зависит развитие горной промышленности. В Хабаровском крае поиски благородных металлов ведут 62 предприятия. В прошлом году они инвестировали в изыскания 3,5 млрд рублей. Из них 2,9 млрд вложили частные компании, 574 млн рублей было направлено из федерального бюджета.
Практически во всех местах, где обнаруживаются крупные месторождения, впоследствии открываются производства. Так, в прошлом году новые мощности запущены на месторождении «Перевальное» в Аяно-Майском районе. Приступили к пуско-наладочным работам на горно-обогатительном комбинате «Полянка» в Николаевском районе. Начинается активная фаза освоения месторождений «Малютка» в Аяно-Майском районе, а также «Нони» в Верхнебуреинском и «Дяппе» в Ульчском районах.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на прошлой неделе утвержден план по разработке твердых полезных ископаемых на 2019 год. В этом сезоне недропользователи должны обеспечить добычу 24,9 тонн рудного и россыпного золота, 56 тонн серебра, 200 кг платины и не менее 1600 тонн олова.
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