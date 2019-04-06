В Хабаровском крае приросли запасы золота

По итогам разведочных работ, проведенных в прошлом году, экспертиза утвердила геологам 24 тонны драгметалла. В итоге за пять лет объем разведанного золота в регионе увеличился на 433 тонны.

Как пояснили в минприроды края, геологоразведка сегодня - одно из стратегических направлений в экономике региона. Именно от ее работы во многом зависит развитие горной промышленности. В Хабаровском крае поиски благородных металлов ведут 62 предприятия. В прошлом году они инвестировали в изыскания 3,5 млрд рублей. Из них 2,9 млрд вложили частные компании, 574 млн рублей было направлено из федерального бюджета.

- В последние годы нашими геологами выявлены новые месторождения полезных ископаемых, которые помогли нарастить минерально-сырьевую базу. Запасы открыты в Нанайском районе на «Малмыжском месторождении», в Комсомольском районе на «Пони-Мулинском золоторудном узле». Есть резервы на «Делькенской площади» в Ульчском районе. Залежи золотоносных руд обнаружены в окрестностях Хаканджинского, Албазинского, Многовершинного горно-обогатительных комбинатов, - сообщили в министерстве.

Практически во всех местах, где обнаруживаются крупные месторождения, впоследствии открываются производства. Так, в прошлом году новые мощности запущены на месторождении «Перевальное» в Аяно-Майском районе. Приступили к пуско-наладочным работам на горно-обогатительном комбинате «Полянка» в Николаевском районе. Начинается активная фаза освоения месторождений «Малютка» в Аяно-Майском районе, а также «Нони» в Верхнебуреинском и «Дяппе» в Ульчском районах.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на прошлой неделе утвержден план по разработке твердых полезных ископаемых на 2019 год. В этом сезоне недропользователи должны обеспечить добычу 24,9 тонн рудного и россыпного золота, 56 тонн серебра, 200 кг платины и не менее 1600 тонн олова.