Парламент Хабаровского края перешагнул четвертьвековой рубеж

Как писать, с прописной или строчной? А только «законодательная» или «дума» - тоже? Председателя как? А заместителей? Первое, с чем сталкивается начинающий корреспондент, которому поручают писать про местных законотворцев, сначала ломает голову по части правописания. И лишь со временем начинает вникать, что там к чему в здании, построенном в 1930 году в стиле советского конструктивизма.

У тех, кто выходит победителем на выборах в региональный парламент (да, это журналисты придумали, чтобы не повторять каждый раз «Законодательная дума Хабаровского края»), времени на то, чтобы освоиться в стенах главного органа законодательной власти края, нет.

Тут как в поговорке: «Назвался груздем…».



- Тут посчитали, у нас за 25 лет думой было принято 1965 законов. 411 приходится на нынешний, шестой созыв. И депутатами, и правительством, и губернатором вносятся законопроекты, направленные на экономическое развитие края и на внедрение федеральных инициатив. Большинство принятых законов социально направлены и позволяют решать важную задачу повышения качества жизни и повышения уровня благосостояния жителей края, - говорит председатель Законодательной думы края Сергей Луговской.





Всем сестрам по серьгам

Первый созыв был сформирован после принятия 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации, предусматривавшей формирование новой российской государственности, а также системы органов государственной власти субъектов РФ (республик, краев и областей), основанной на принципе разделения власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную.

К слову, постановление о реформе краевой представительной государственной власти и местного самоуправления подписывал Виктор Ишаев, возглавлявший в 1993 году краевую администрацию (тогда еще не правительство), и которому в этом номере посвящен отдельный материал.

Тематический охват Закдумы – от поддержки материнства и детства, модернизации образования и медицины до регламентации правил сбора дикоросов в лесу и определения ставок транспортного налога. Но самый главный документ, который ежегодно утверждается депутатами, - закон о бюджете края. Именно вокруг него ломается немало копий и происходит немало скандалов, часть которых выходит в публичное пространство, а часть остается погребенной в кулуарах думы до того момента, пока кто-то из ушедших на покой депутатов не возьмется за мемуары.



- Перед нами лежал чистый лист бумаги, и с этого мы начали свою работу. Один из первых законов - это бюджет 1994 года, - пока лаконично вспоминает член Совета Федерации РФ Виктор Озеров, который был первым избранным председателем регионального парламента.

Вместе с ним гостями праздника стали практически все спикеры, в разные годы руководившие работой народных избранников, - Юрий Оноприенко, Сергей Хохлов и Сергей Луговской. Не хватало только Виктора Чудова, который лишился депутатского мандата и места в кресле председателя Закдумы после задержания в 2015 году. Он оказался фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный в Амурской области и в настоящее время отбывает наказание в колонии №3 Хабаровска.



Скажи мне, кто твой друг

Совсем скоро, в сентябре 2019 года, жителям Хабаровского края предстоит выбрать «свежий» состав региональных законотворцев. По новым правилам, предложенным депутатами от «Единой России» и уже утвержденным губернатором Сергеем Фургалом, 12 человек будут избираться по партийным спискам, 24 – по одномандатным округам.

Мы попросили спикера Закдумы Сергея Луговского поделиться своим представлением, каков «хороший», «правильный» депутат. Как избирателям разглядеть того самого кандидата, который оправдает их надежды?



- Считаю, что перед избирателями нужно быть искренними, говорить правду. Если говорить о профессиональной принадлежности, у нас так и складывается, что и врачи, и учителя есть (а представители этих профессий – одна из самых больших аудиторий, которые идут на выборы), и предприниматели. Наверное, каждый идет с пониманием необходимости отстаивания интересов той сферы, которую он представляет. Но депутат на краевом уровне должен смотреть шире, отстаивать общие интересы. Можно, конечно, быть лоббистом в определенной сфере, но про общие интересы при этом не забывать. В целом считаю, что с людьми нужно больше общаться. Я бы меньше верил большому количеству обещаний. Потому что тот человек, который сегодня понимает, как работает государственная власть и от каких факторов все это зависит, знает, что горизонт управленческих решений достаточно велик. Надо чаще встречаться с населением. Надо, чтобы эти встречи были открытыми, - считает Сергей Луговской.



Ольга Шабалина



КСТАТИ:

Корреспондент газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Раиса Петровна Целобанова была депутатом Законодательной думы Хабаровского края IV и V созывов.