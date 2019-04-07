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Парламент Хабаровского края перешагнул четвертьвековой рубеж
Как писать, с прописной или строчной? А только «законодательная» или «дума» - тоже? Председателя как? А заместителей? Первое, с чем сталкивается начинающий корреспондент, которому поручают писать про местных законотворцев, сначала ломает голову по части правописания. И лишь со временем начинает вникать, что там к чему в здании, построенном в 1930 году в стиле советского конструктивизма.
У тех, кто выходит победителем на выборах в региональный парламент (да, это журналисты придумали, чтобы не повторять каждый раз «Законодательная дума Хабаровского края»), времени на то, чтобы освоиться в стенах главного органа законодательной власти края, нет.
Тут как в поговорке: «Назвался груздем…».
Всем сестрам по серьгам
Первый созыв был сформирован после принятия 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации, предусматривавшей формирование новой российской государственности, а также системы органов государственной власти субъектов РФ (республик, краев и областей), основанной на принципе разделения власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную.
К слову, постановление о реформе краевой представительной государственной власти и местного самоуправления подписывал Виктор Ишаев, возглавлявший в 1993 году краевую администрацию (тогда еще не правительство), и которому в этом номере посвящен отдельный материал.
Тематический охват Закдумы – от поддержки материнства и детства, модернизации образования и медицины до регламентации правил сбора дикоросов в лесу и определения ставок транспортного налога. Но самый главный документ, который ежегодно утверждается депутатами, - закон о бюджете края. Именно вокруг него ломается немало копий и происходит немало скандалов, часть которых выходит в публичное пространство, а часть остается погребенной в кулуарах думы до того момента, пока кто-то из ушедших на покой депутатов не возьмется за мемуары.
Вместе с ним гостями праздника стали практически все спикеры, в разные годы руководившие работой народных избранников, - Юрий Оноприенко, Сергей Хохлов и Сергей Луговской. Не хватало только Виктора Чудова, который лишился депутатского мандата и места в кресле председателя Закдумы после задержания в 2015 году. Он оказался фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный в Амурской области и в настоящее время отбывает наказание в колонии №3 Хабаровска.
Скажи мне, кто твой друг
Совсем скоро, в сентябре 2019 года, жителям Хабаровского края предстоит выбрать «свежий» состав региональных законотворцев. По новым правилам, предложенным депутатами от «Единой России» и уже утвержденным губернатором Сергеем Фургалом, 12 человек будут избираться по партийным спискам, 24 – по одномандатным округам.
Мы попросили спикера Закдумы Сергея Луговского поделиться своим представлением, каков «хороший», «правильный» депутат. Как избирателям разглядеть того самого кандидата, который оправдает их надежды?
Ольга Шабалина
КСТАТИ:
Корреспондент газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Раиса Петровна Целобанова была депутатом Законодательной думы Хабаровского края IV и V созывов.
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