В Хабаровском крае присяжные не простили убийство

О том, что работа таксиста одна из самых опасных и непредсказуемых, подтвердил процесс в Хабаровском краевом суде. 43-летнего хабаровчанина, отца двоих детей, трое молодчиков забили до смерти. Руками и ногами. Можно сказать, просто так. Пьяные были.

Приятели отметили, как принято, Международный женский день. А потом сговорились и убили водителя, который вез их домой в Новокуровку. Из корыстных побуждений – решили завладеть его иномаркой, которая, как потом выяснилось, мужчине даже не принадлежала, он взял ее в аренду.

Убивать «добросовестного, спокойного и неконфликтного человека», как следует из характеристики жертвы этих никчемных «джентльменов удачи», было вовсе не обязательно. Но они так решили. Заранее.

Два брата, причем с разными фамилиями, оказались отъявленными уголовниками. Один, ранее уже судимый за угон, кражу, мошенничество и побег, «переименовался», взяв фамилию жены. Правда, это ему никак не помогло. Второй привлекался к уголовной ответственности за совращение несовершеннолетней. Вот его как раз присяжные оправдали. Но только лишь по одному из пунктов обвинения.

Ему вменяли, что в отсутствие договоренности с подельниками он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изъял из одежды убитого таксиста его документы. А именно – паспорт гражданина Российской Федерации, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховое свидетельство пенсионного страхования, которыми подсудимый распорядился по своему усмотрению. Но вердиктом коллегии присяжных заседателей он был оправдан по предъявленному обвинению «в связи с неустановлением события преступления».

А вот разбой и убийство присяжные никому не простили. Доказательства обвинения они сочли вполне убедительными. Братья были вообще признаны не заслуживающими снисхождения, но их подельнику, активно помогавшему следствию, дали «легкую поблажку». Было к тому же учтено, что он к уголовной ответственности ранее не привлекался и вполне удовлетворительно характеризуется главой администрации Побединского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей признано доказанным, что подсудимые «в процессе следования из Хабаровска в село Новокуровка на автомобиле марки Nissan Tiida Latio под управлением ранее незнакомого им мужчины договорились между собой напасть на таксиста с целью завладеть автомобилем и другим имуществом, находящимся при потерпевшем, и лишить жизни последнего». После чего, реализуя указанную договоренность, на участке зимней автодороги они напали на водителя «и нанесли ему, каждый, удары руками и ногами, обутыми в плотную обувь, по разным частям тела – не менее двух ударов по туловищу и нижним конечностям и не менее тринадцати ударов в область головы». От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подсудимые похитили автомобиль, две с половиной тысячи рублей выручки и сотовый телефон своей жертвы. По заключению экспертов стоимость их криминальной добычи составила в общей сложности 304325 рублей 08 копеек. При этом суд отметил, что противоправные действия каждого из подсудимых в отношении потерпевшего не были связаны с защитой от какого-либо общественно опасного посягательства со стороны потерпевшего, поскольку до совершения преступлений они знакомы с ним не были, в момент совершения преступлений мужчина выполнял обязанности водителя такси и никакой опасности для каждого из подсудимых, тем более для троих подсудимых, совершивших преступления в отношении потерпевшего группой лиц по предварительному сговору, не представлял. Кроме того, мужчиной «не было совершено таких противоправных или аморальных действий, которые могли бы послужить поводом для совершения преступлений».

Не хочется перечислять все травмы и ушибы, которые были нанесены потерпевшему и скрупулезно перечислены в заключении судмедэксперта. Достаточно сказать, что смерть отца двоих детей наступила от тяжелого ушиба головного мозга.

При этом убийцы оказались вполне себе вменяемыми. «Каждый каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, временным психическим расстройством либо иным болезненным состоянием психики, лишающими их способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдают в настоящее время и не страдали таковыми в момент инкриминированных им деяний».

Один, по заключению специалистов, обнаруживает признаки легкой умственной отсталости с поведенческими нарушениями. Однако изменения психики в настоящее время выражены не столь значительно и по степени своей выраженности не лишают его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Другой обнаруживает признаки эмоционально неустойчивого расстройства личности. Однако степень изменений со стороны психики в настоящее время у него не такова, чтобы он не мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

«Каждый по своему психическому состоянию может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них правильные показания». В момент совершения инкриминированных деяний подсудимые в состоянии физиологического аффекта не находились.

Суд приговорил убийц к длительным срокам лишения свободы. Причем больше всего досталось «оправданному». Учитывая его непогашенную судимость, его отправили на 18 с половиной лет в колонию строгого режима. А чтобы не скучал на зоне, суд постановил: «Признать за оправданным… право на реабилитацию, которое включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах». Его брат получил 17 лет, а их сообщник – 16. И тоже строгача.

По выходе на «волю» троица еще будет на определенное время ограничена. А именно: им придется «не изменять место жительства или пребывания, место работы, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации».



Вадим Решетняк

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