У волонтеров Хабаровска появились собственные социальные паспорта



Личные волонтерские книжки - незаполненные, с чистыми строками под запись дел, в которых участвовали и будут участвовать гражданские активисты и просто инициативные люди, поступили в Хабаровский край. Произошло это в двадцатых числах марта. Среди первых обладателей нового документа - люди, далекие от молодежных тусовок. Например, геолог с мировым именем Юрий Бакулин, молодые работники предприятий Хабаровска и самые обычные пенсионеры.



Позорное слово - корысть

Волонтерство - ответ неравнодушных людей на вызовы современного общества. Своего рода попытка вернуть уважение к бескорыстию в эпоху, насквозь пропитанную духом наживы. Такой смысл вкладывает в это понятие доктор геолого-минералогических наук, лауреат Ленинской премии СССР, первооткрыватель двух оловянно-рудных месторождений Хабаровского края и исследователь запасов золота в Индокитае Юрий Бакулин.



- По существу, труд, которым я занимался с 1954 года, можно назвать волонтерством, - рассказывает 82-летний Юрий Ильич. - Тогда принцип материальной заинтересованности считался вредным. Люди трудились, чтобы сделать богаче в первую очередь свою страну - Советский Союз. Мы открыли два месторождения олова в Хабаровском крае, потому что промышленность остро нуждалась в этом металле. Мы помогали дружественным молодым государствам - я занимался геологическими изысканиями в Лаосе, чтобы эти бывшие колонии Запада выбрались из нищеты.

- Взять нашу геологическую отрасль: когда я возглавлял «Дальгеологию», в изыскательских работах у нас в крае было задействовано более 8,5 тысячи человек. Сейчас найдете, может быть, человек 20-30. В итоге сегодня государственные органы управления недрами слабо понимают, что творится на местах, - считает ветеран геологической службы.

- Последние годы я занимаюсь общественной работой в региональном отделении некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России». Я и мои коллеги, отдавшие много лет геологии, регулярно встречаемся с представителями промышленных предприятий, чтобы выявлять насущные проблемы и вырабатывать пути их решения. Государство, которое является собственником минерально-сырьевой базы страны, упустило функцию контроля. К счастью, Минприроды наконец-то прозрело и освободило руководителя Росгеологии от занимаемой должности, - объясняет значимость общественного контроля Юрий Бакулин. При этом едко замечает: так называемые «суворовцы» нового образца - протаскивающие по службе «своих людей», озабоченных исключительно личным обогащением, - позор, которому не должно быть места в жизни. Отчасти и общественники должны прилагать усилия, чтобы такое не повторялось.

Когда в СССР началась перестройка и рыночные отношения, обо всем этом забыли. Как следствие - то тяжелое положение, в котором оказалось не только общество, но и вся страна, настаивает Бакулин.Сегодня, сетует он, практически нет той работы, которая бы давала ответ: что мы будем добывать через десятилетия, объемы некоторых видов минеральных ресурсов известны весьма приблизительно. В их числе и такое ценное сырье, как платина. В Хабаровском крае ее разведанных запасов менее чем на десятилетие. Однако вполне возможно, что дальневосточная сокровищница богаче.



Капитал: личный, государственный, социальный

Пути к четкой гражданской позиции разные, высказывает свое мнение Татьяна Головчиц, ровесница нашей новой России.



- Жизнь не сводится к еде и сну. У всех нас те или иные житейские сложности, проблемы. Но нельзя замыкаться - нужно идти к людям, делать что-то полезное для других, может быть, при этом находить ответы на то, чего не понимаешь сам. И при этом получать заряд энергии, - комментирует девушка. - Я сама по первому образованию филолог, по второму экономист. Работаю в частной компании. Но когда подруга позвала вместе с ней поработать на общественных началах в городской поликлинике, подумала: почему бы и нет? Наша задача - помочь посетителям сориентироваться в здании, найти нужный кабинет, специалиста, ответить на какие-то вопросы. Для себя я сделала интересное наблюдение: в поликлинике много тех, кто пришел не за лечением. Это в основном пенсионеры, которые устали от одиночества, не имеют возможности выговориться, ищут, кто бы их выслушал. Когда начинаешь разговаривать с ними по душам, люди становятся добрее, душевнее, оттаивают, что ли. Были такие бабушки-дедушки, которые говорили нам спасибо и желали успехов нашему проекту. Это окрыляет!

- Идея личной добровольческой книжки была впервые озвучена в 2011-2012 годах, - говорит Сергей Морозов, руководитель отдела краевого волонтерского центра. - Этот документ предполагалось ввести уже тогда, но по различным причинам сроки переносились. И вот, наконец, на законодательном уровне утверждены положения о личной книжке добровольца. В нее будут заноситься сведения о мероприятиях, в которых тот или иной волонтер участвовал. Это позволит упростить работу, когда встанет вопрос об отборе желающих поучаствовать в каких-то масштабных представительных мероприятиях, скажем, всероссийского уровня. Сейчас учитываются дипломы, отзывы руководителей учреждений и так далее.

- Уже сейчас жители страны, которые регистрируются на сайте добровольцыроссии.рф, автоматически получают электронный паспорт волонтера. Ресурс запущен в 2017 году в ?-режиме. С прошлого года работает штатно. Правда, пока электронные паспорта носят больше условный характер - юридически не подкреплены. Тем не менее записи об участии в прежних проектах волонтеры могут перенести в бумажный документ, который мы им выдадим, - объясняет Сергей Морозов.

- Мы уже несколько лет ежедневно ходим по 6 километров, чтобы поддерживать себя в физической форме и просто делиться друг с другом хорошим настроением, - рассказывает о своем опыте Владимир Семенов, председатель автономной некоммерческой организации «Серебряные волонтеры Хабаровска». - У нас в группе есть волонтеры с медицинским образованием, а одна из задач занятий - профилактика возрастных нарушений в опорно-двигательном аппарате. Несложные упражнения в ходе пеших прогулок по специальной методике позволяют забыть о старости!

На вопрос, зачем ей «паспорт волонтера», Татьяна отвечает: это своего рода личный архив. Память - вещь ненадежная. Даже самые значительные события своей жизни многие со временем забывают - кто из супругов, например, без запинки назовет день своей свадьбы? А книжечка с записями о состоявшихся событиях оживит воспоминания.Таким образом, книжка волонтера в некотором смысле - паспорт добровольца, фиксирующий социальный капитал активиста. У бумажного документа будет и электронная версия.Право делать записи в книжку добровольца, как рассказали на состоявшейся встрече, получили организаторы волонтерской работы - лицензированные учреждения, такие как краевой центр молодежных инициатив (КЦМИ) в Хабаровске или Дом молодежи в Комсомольске-на-Амуре, органы местного самоуправления, скажем, сельские администрации, учебные и иные организации, где есть или создаются дружины добровольных помощников.По некоторым подсчетам, в Хабаровском крае сейчас насчитывается 290 волонтерских отрядов, включая общественные организации «Серебряных волонтеров» - пожилых граждан, которые не хотят замыкаться в четырех стенах своих квартир.



Потребность и мода

Встреча в краевом молодежном центре хотя и была официальной, оказалась душевной. Возможно, потому что собрала всего десяток участников.



- Когда мы разговаривали о предстоящем мероприятии, я спросил, сколько ожидается человек, мне сказали, что максимум шесть. Пришло одиннадцать. И это здорово, это чертовски приятно! - не скрывая эмоций, обратился к гостям заместитель генерального директора КЦМИ Николай Рожков. - Вы пример для тех, кто придет после вас, вы показываете, что готовы меняться сами и менять жизнь вокруг себя. Можно лежать на диване и обсуждать то, что происходит вокруг. А можно заниматься конкретными делами, как делаете это вы. Мы, в свою очередь, стараемся передать молодежи лучшее, что есть у всех нас. Получается не совсем так, как хочется. Но все получится, потому что когда-то у жителей нашей страны получилось проложить железные дороги на Дальний Восток, построить здесь города. Сейчас мы вместе восстанавливаем то, что когда-то у нас уже было - волонтерство, хоть и называлось это иначе. Все достижения, которые есть в сфере добровольчества, не наша заслуга, а в первую очередь ваша. Вы большие молодцы!

Первыми обладателями персональных волонтерских книжек стали одиннадцать человек, преимущественно пенсионеры. В Хабаровском крае, по данным упомянутого выше главного добровольческого интернет-ресурса страны, насчитывается 1400 волонтеров. Не исключено, что и больше, если принять во внимание, что приобщение к общественно-полезной работе начинается с младших классов. Нередко ряды волонтеров пополняют, мобилизуя пяти-, шестиклассников. Насколько они добровольцы - тема отдельного разговора. А сейчас интересней другое. Очевидно, совсем скоро церемония вручения социального волонтерского паспорта приобретет массовый характер. Хотелось бы верить, что желание зафиксировать достижения, от какой бы из сторон оно ни исходило, не превратится в кампанию, модный тренд, показушество. А для отдельных граждан - в возможность самого беззастенчивого карьерного роста.По логике, добровольчество и карьера - понятия несовместные. Но тут как повезет. Эпоха предпринимательства, а точнее, предпринимательства в российских реалиях, любит преподносить сюрпризы, удивлять самыми неожиданными результатами. Поэтому воспользуемся девизом из славного прошлого нашей страны, немного осовременив его: неравнодушные, будьте готовы! К чему именно – решайте сами.



Алексей Стахов







