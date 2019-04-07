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У волонтеров Хабаровска появились собственные социальные паспорта
Личные волонтерские книжки - незаполненные, с чистыми строками под запись дел, в которых участвовали и будут участвовать гражданские активисты и просто инициативные люди, поступили в Хабаровский край. Произошло это в двадцатых числах марта. Среди первых обладателей нового документа - люди, далекие от молодежных тусовок. Например, геолог с мировым именем Юрий Бакулин, молодые работники предприятий Хабаровска и самые обычные пенсионеры.
Позорное слово - корысть
Волонтерство - ответ неравнодушных людей на вызовы современного общества. Своего рода попытка вернуть уважение к бескорыстию в эпоху, насквозь пропитанную духом наживы. Такой смысл вкладывает в это понятие доктор геолого-минералогических наук, лауреат Ленинской премии СССР, первооткрыватель двух оловянно-рудных месторождений Хабаровского края и исследователь запасов золота в Индокитае Юрий Бакулин.
Когда в СССР началась перестройка и рыночные отношения, обо всем этом забыли. Как следствие - то тяжелое положение, в котором оказалось не только общество, но и вся страна, настаивает Бакулин.
Сегодня, сетует он, практически нет той работы, которая бы давала ответ: что мы будем добывать через десятилетия, объемы некоторых видов минеральных ресурсов известны весьма приблизительно. В их числе и такое ценное сырье, как платина. В Хабаровском крае ее разведанных запасов менее чем на десятилетие. Однако вполне возможно, что дальневосточная сокровищница богаче.
Капитал: личный, государственный, социальный
Пути к четкой гражданской позиции разные, высказывает свое мнение Татьяна Головчиц, ровесница нашей новой России.
На вопрос, зачем ей «паспорт волонтера», Татьяна отвечает: это своего рода личный архив. Память - вещь ненадежная. Даже самые значительные события своей жизни многие со временем забывают - кто из супругов, например, без запинки назовет день своей свадьбы? А книжечка с записями о состоявшихся событиях оживит воспоминания.
Таким образом, книжка волонтера в некотором смысле - паспорт добровольца, фиксирующий социальный капитал активиста. У бумажного документа будет и электронная версия.
Право делать записи в книжку добровольца, как рассказали на состоявшейся встрече, получили организаторы волонтерской работы - лицензированные учреждения, такие как краевой центр молодежных инициатив (КЦМИ) в Хабаровске или Дом молодежи в Комсомольске-на-Амуре, органы местного самоуправления, скажем, сельские администрации, учебные и иные организации, где есть или создаются дружины добровольных помощников.
По некоторым подсчетам, в Хабаровском крае сейчас насчитывается 290 волонтерских отрядов, включая общественные организации «Серебряных волонтеров» - пожилых граждан, которые не хотят замыкаться в четырех стенах своих квартир.
Потребность и мода
Встреча в краевом молодежном центре хотя и была официальной, оказалась душевной. Возможно, потому что собрала всего десяток участников.
Первыми обладателями персональных волонтерских книжек стали одиннадцать человек, преимущественно пенсионеры. В Хабаровском крае, по данным упомянутого выше главного добровольческого интернет-ресурса страны, насчитывается 1400 волонтеров. Не исключено, что и больше, если принять во внимание, что приобщение к общественно-полезной работе начинается с младших классов. Нередко ряды волонтеров пополняют, мобилизуя пяти-, шестиклассников. Насколько они добровольцы - тема отдельного разговора. А сейчас интересней другое. Очевидно, совсем скоро церемония вручения социального волонтерского паспорта приобретет массовый характер. Хотелось бы верить, что желание зафиксировать достижения, от какой бы из сторон оно ни исходило, не превратится в кампанию, модный тренд, показушество. А для отдельных граждан - в возможность самого беззастенчивого карьерного роста.
По логике, добровольчество и карьера - понятия несовместные. Но тут как повезет. Эпоха предпринимательства, а точнее, предпринимательства в российских реалиях, любит преподносить сюрпризы, удивлять самыми неожиданными результатами. Поэтому воспользуемся девизом из славного прошлого нашей страны, немного осовременив его: неравнодушные, будьте готовы! К чему именно – решайте сами.
Алексей Стахов
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