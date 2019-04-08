Новости
Глава МЧС России осмотрел место оползня на Бурее
Глава МЧС России Евгений Зиничев побывал на месте схода оползня на реке Бурея. Он ознакомился с оперативной обстановкой, а также проверил готовность спасателей к ликвидации возможных препятствий, которые могут перекрыть канал для пропуска воды.
В январе-феврале русло реки Бурея расчищали армейские подразделения. Военные с помощью взрывов пробили канал, через который частично возобновилось течение воды. Теперь возле места схода грунта работает группа спасателей МЧС. Они должны проследить за ледоходом, так как по мнению ученых, в месте канала существует опасность формирования заторов льда и обломков деревьев. В этом случае может возникнуть угроза подтопления села Чекунда, расположенного возле реки.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас перепад уровней на участках между завалом составляет 6,4 метра. Канал, сформированный в заторе, максимально способен пропускать 2,4 тысячи кубических метров воды в секунду. К примеру, если в будущем объемы воды в реке резко вырастут, то русло может не справиться с нагрузкой.
По итогам совещания глава МЧС России поручил произвести все необходимые мероприятия для предупреждения негативного развития обстановки этой весной, а также будущим летом и осенью. В первую очередь Евгений Зиничев распорядился организовать систему оповещения местного населения на случай возможных угроз.
Напомним, что 16 марта завал на реке Бурея посетила рабочая группа правительства Хабаровского края во главе с губернатором Сергеем Фургалом. По итогам поездки специалисты настаивают на варианте расселения жителей села Чекунда, так как из-за завала паводковая ситуация на реке в любой момент может резко ухудшиться. В первую очередь необходимо перенести кладбище, расположенное рядом с поселком. Для этого уже подбирается новое место. Перенос планируется завершить до конца лета.
Жителям села Чекунда предложено переселиться в другую местность. Примерный бюджет расселения оценивается в 332 млн рублей. На случай внезапного затопления власти готовят маневренный фонд.
Обвал грунта в реку Бурея произошел в декабре прошлого года. Завал разделил русло на две части, из-за чего возникли риски затопления населенных пунктов, расположенных выше по течению. По поручению Президента России Владимира Путина для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и средства Минобороны России. Власти региона ввели режим ЧС.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 251
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 444
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 236
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 713
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136