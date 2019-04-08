Глава МЧС России осмотрел место оползня на Бурее

Глава МЧС России Евгений Зиничев побывал на месте схода оползня на реке Бурея. Он ознакомился с оперативной обстановкой, а также проверил готовность спасателей к ликвидации возможных препятствий, которые могут перекрыть канал для пропуска воды.

В январе-феврале русло реки Бурея расчищали армейские подразделения. Военные с помощью взрывов пробили канал, через который частично возобновилось течение воды. Теперь возле места схода грунта работает группа спасателей МЧС. Они должны проследить за ледоходом, так как по мнению ученых, в месте канала существует опасность формирования заторов льда и обломков деревьев. В этом случае может возникнуть угроза подтопления села Чекунда, расположенного возле реки.



- Чрезвычайных ситуаций при весеннем половодье на Бурее, и в целом по Амурской области и Хабаровскому краю пока не ожидается. Большого притока воды быть не должно, поскольку показатели по запасам снега, водности, толщине льда близки к нормальным значениям. Однако при неблагоприятном прогнозе к 12 маю уровень воды у Чекунды способен подняться до 253-256 метров по Балтийской системе. Тогда это может угрожать подтоплением низких мест, - проинформировал начальник департамента федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Дальневосточному федеральному округу Александр Гаврилов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас перепад уровней на участках между завалом составляет 6,4 метра. Канал, сформированный в заторе, максимально способен пропускать 2,4 тысячи кубических метров воды в секунду. К примеру, если в будущем объемы воды в реке резко вырастут, то русло может не справиться с нагрузкой.



- Если смотреть на ситуацию исторически и в динамике, то бывали периоды, когда расход воды составлял 5-8 тысяч кубических метров. В частности, в 1972 году объемы воды периодами возрастали до 17 тысяч кубометров. Поэтому нам необходимо делать расчеты, моделировать ситуацию на будущее, - уточнил Александр Гаврилов.

По итогам совещания глава МЧС России поручил произвести все необходимые мероприятия для предупреждения негативного развития обстановки этой весной, а также будущим летом и осенью. В первую очередь Евгений Зиничев распорядился организовать систему оповещения местного населения на случай возможных угроз.

Напомним, что 16 марта завал на реке Бурея посетила рабочая группа правительства Хабаровского края во главе с губернатором Сергеем Фургалом. По итогам поездки специалисты настаивают на варианте расселения жителей села Чекунда, так как из-за завала паводковая ситуация на реке в любой момент может резко ухудшиться. В первую очередь необходимо перенести кладбище, расположенное рядом с поселком. Для этого уже подбирается новое место. Перенос планируется завершить до конца лета.

Жителям села Чекунда предложено переселиться в другую местность. Примерный бюджет расселения оценивается в 332 млн рублей. На случай внезапного затопления власти готовят маневренный фонд.

Обвал грунта в реку Бурея произошел в декабре прошлого года. Завал разделил русло на две части, из-за чего возникли риски затопления населенных пунктов, расположенных выше по течению. По поручению Президента России Владимира Путина для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и средства Минобороны России. Власти региона ввели режим ЧС.