На развитие автодорог в Хабаровском крае выделили 5,7 млрд рублей

Более 5,7 миллиардов рублей дополнительно получит Хабаровский край на ремонт автодорог. Деньги пойдут на ремонт уникальных мостов, строительство обходов городов и путепроводов. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал четыре распоряжения о распределении 70 млрд рублей между 28 регионами. Документы опубликованы на сайте правительства РФ.

Одним из них предусмотрено 12,5 млрд рублей на «развитие автодорог регионального, межмуниципального и местного значения». Хабаровский край получит одну из самых значительных сумм – более 5,7 млрд рублей. Эти средства будут направлены на финансирование дорожных проектов, реализуемых на основе ГЧП (государственно-частного партнерства).

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году в России стартовал Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На развитие дорожной сети региона в этом году направят более 2,9 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 1,2 млрд рублей, краевого – 1,4 млрд рублей, местного – 170,5 млн рублей. В общей сложности будут приведены в порядок более 180 км дорог в Хабаровской и Комсомольской городских агломерациях, проведена реконструкция свыше 16 км трасс.