Детский сад в Хабаровске строят с отставанием от графика

Наверстать отставание от графика и сдать детский сад в срок - такое поручение во время объезда градоначальник дал подрядной организации. В микрорайоне «Березки» на улице Совхозной идет строительство дошкольного учреждения.

«20 дней отставания от графика ликвидировать в течение двух ближайших месяцев. Никакие отговорки больше не принимаются»,- заявил мэр.

Строители уже залили фундамент и начали возводить стены будущего детского сада на 200 мест. Согласно планам, дошкольное учреждение должно быть сдано в декабре этого года. К этому времени новоселы получат квартиры в ближайших домах, которые строятся по соседству.

«Главная задача - ввести объект в эксплуатацию в срок. Через несколько лет здесь вырастет целый микрорайон, и детский сад очень нужен», - сказал Сергей Кравчук.

Всего до конца текущего года в Хабаровске за счет средств консолидированного бюджета будут построены три новых детских сада на 650 мест.