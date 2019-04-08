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Детский сад в Хабаровске строят с отставанием от графика
Наверстать отставание от графика и сдать детский сад в срок - такое поручение во время объезда градоначальник дал подрядной организации. В микрорайоне «Березки» на улице Совхозной идет строительство дошкольного учреждения.
Строители уже залили фундамент и начали возводить стены будущего детского сада на 200 мест. Согласно планам, дошкольное учреждение должно быть сдано в декабре этого года. К этому времени новоселы получат квартиры в ближайших домах, которые строятся по соседству.
Всего до конца текущего года в Хабаровске за счет средств консолидированного бюджета будут построены три новых детских сада на 650 мест.
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