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Репетиции парада войск в Хабаровске начнутся в апреле
С 24 апреля в городе начнутся репетиции парада войск Хабаровского гарнизона. Всего их запланировано 6, половина - с участием механизированной колонны. Генеральная репетиция назначена на 10 часов утра 7 мая.
Также был поднят вопрос по изменению маршрутов движения общественного транспорта и взаимодействию структур и ведомств, ответственных за организацию праздничных мероприятий.
Городское профильное управление готовит изменения в работе общественного транспорта в дни торжеств и просчитывает необходимое количество автобусов, которые доставят горожан домой после салюта 9 мая и фейерверка в День города.
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