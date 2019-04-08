Репетиции парада войск в Хабаровске начнутся в апреле

С 24 апреля в городе начнутся репетиции парада войск Хабаровского гарнизона. Всего их запланировано 6, половина - с участием механизированной колонны. Генеральная репетиция назначена на 10 часов утра 7 мая.

«В этом году парад будет более длительным: запланировано усиление механизированной колонны до 28 единиц и парадного расчета на 320 человек. Решается вопрос и с проведением праздничного салюта. Пока запланированы две стационарные площадки: СЗК «Арена Ерофей» и территория стадиона имени Ленина. Возможно, будет и третья площадка – баржа на реке Амур», - рассказал военный комендант Хабаровского гарнизона Максим Иванцов.

Также был поднят вопрос по изменению маршрутов движения общественного транспорта и взаимодействию структур и ведомств, ответственных за организацию праздничных мероприятий.

«Особое внимание надлежит уделить безопасности хабаровчан и гостей города», - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Городское профильное управление готовит изменения в работе общественного транспорта в дни торжеств и просчитывает необходимое количество автобусов, которые доставят горожан домой после салюта 9 мая и фейерверка в День города.