Многодетным семьям Хабаровского края оформят ипотеку под 5 % годовых

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении возможностей ипотечного кредитования. Согласно документу, льготная ипотека под 6% при рождении вторых и последующих детей после 1 января 2018 теперь распространяется на весь срок кредита. Ранее, ставка снижалась на срок от 3 до 8 лет. Для дальневосточников предусмотрена более низкая ставка – 5% годовых при условии пополнения в семействе после 1 января 2019 года.

Кроме того, если жители Дальнего Востока приобретают недвижимость в сельской местности, то льготой можно воспользоваться при покупке квартиры не только на первичном, но и на вторичном рынке. Изменения также позволят семьям, имеющим рефинансированные кредиты, ещё раз изменить ставки по новым условиям.

По информации краевого минстроя, для многодетных это весомая поддержка. Реализация программы позволит оживить ситуацию на строительном рынке, снизить кредитное бремя и сделать льготную ипотеку более привлекательной.

- В прошлом году льготой воспользовалось всего 34 семьи. При этом число потенциальных участников гораздо больше: за весь 2018 год вторых детей в семьях края родилось около 5,5 тысяч, третьих и последующих – 3,3 тысяч, - отметил глава регионального минстроя Александр Шабовта.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, банковские организации края в ближайшее время начнут выдавать льготные кредиты по новым условиям.

Напомним, что распространить действие льготной ипотечной ставки на весь период действия кредита поручил Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Глава государства отметил низкую востребованность данного вида поддержки из-за ограничения сроков кредитования. Льготой в прошлом году воспользовалось всего 4,5 тысячи семей.