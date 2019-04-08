Разработки школьников Хабаровского края представят на Всероссийском конкурсе

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» подвели в крае. В этом году свои разработки в финале краевого тура представили 60 старшеклассников края. Общее количество конкурсантов, учитывая отборочные и муниципальные этапы, составило 870 человек.

Конкурсанты презентовали действующие прототипы, разработанные собственноручно по нескольким направлениям: «Агропромышленность и биотехнологии», «Беспилотный транспорт и логистические системы», «Искусственный интеллект», «Современная энергетика». Как сообщает пресс-служба правительства региона, победителями и призерами признаны 14 проектов учащихся 8-10 классов из шести районов края.

Так, например, Егор Соловьев и Игорь Пилипчук из Хабаровска разработали «Электронный поводырь». Умные очки помогут людям с полным отсутствием зрения ориентироваться в помещении. Устройство анализирует пространство вокруг себя, сообщает пользователю маршрут до места назначения. Десятиклассник Дмитрий Масютин из поселка Хурба Комсомольского района подготовил проект энергоэффективного дома для дальневосточного гектара на основе альтернативной электроэнергетики. Дмитрий Клименко, Руслан Попов и Севастьян Шульга разработали и собрали модель пилотируемой космической станции «Восток-27», способной поддерживать исправную работу бортовых систем космических аппаратов при воздействии внешних факторов.

- Очень важно, что ребята выступают с действующими прототипами, сами их конструируют, учатся работать в команде и обмениваются опытом. Региональные проекты-победители сейчас направлены на экспертизу в образовательный центр «Талант и успех». Авторов лучших работ пригласят на профильную программу «Большие вызовы», которая состоится этим летом в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Там ребята познакомятся с ведущими учёными страны и под их руководством разработают оригинальные прототипы, - рассказала начальник отдела сопровождения и реализации целевых программ образования министерства образования и науки региона Ольга Перминова.

Она также отметила, что Хабаровский край второй год участвует во Всероссийском конкурсе. По итогам прошлогодних соревнований из тринадцати предложенных к рассмотрению проектов комиссия выбрала девять. Это говорит о том, что интерес к инженерной, исследовательской работе у школьников постоянно растет. В регионе формируется система ранней профориентации, что является одним из аспектов новой социально-экономической политики, проводимой на Дальнем Востоке по поручению Президента РФ.