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Разработки школьников Хабаровского края представят на Всероссийском конкурсе
Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» подвели в крае. В этом году свои разработки в финале краевого тура представили 60 старшеклассников края. Общее количество конкурсантов, учитывая отборочные и муниципальные этапы, составило 870 человек.
Конкурсанты презентовали действующие прототипы, разработанные собственноручно по нескольким направлениям: «Агропромышленность и биотехнологии», «Беспилотный транспорт и логистические системы», «Искусственный интеллект», «Современная энергетика». Как сообщает пресс-служба правительства региона, победителями и призерами признаны 14 проектов учащихся 8-10 классов из шести районов края.
Так, например, Егор Соловьев и Игорь Пилипчук из Хабаровска разработали «Электронный поводырь». Умные очки помогут людям с полным отсутствием зрения ориентироваться в помещении. Устройство анализирует пространство вокруг себя, сообщает пользователю маршрут до места назначения. Десятиклассник Дмитрий Масютин из поселка Хурба Комсомольского района подготовил проект энергоэффективного дома для дальневосточного гектара на основе альтернативной электроэнергетики. Дмитрий Клименко, Руслан Попов и Севастьян Шульга разработали и собрали модель пилотируемой космической станции «Восток-27», способной поддерживать исправную работу бортовых систем космических аппаратов при воздействии внешних факторов.
Она также отметила, что Хабаровский край второй год участвует во Всероссийском конкурсе. По итогам прошлогодних соревнований из тринадцати предложенных к рассмотрению проектов комиссия выбрала девять. Это говорит о том, что интерес к инженерной, исследовательской работе у школьников постоянно растет. В регионе формируется система ранней профориентации, что является одним из аспектов новой социально-экономической политики, проводимой на Дальнем Востоке по поручению Президента РФ.
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