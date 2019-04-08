Он провел в Хабаровске совещание по стратегии пятилетнего развития АПК Хабаровского края. По его словам, стороны обсудили этот вопрос в рамках поручения президента о росте экспорта продукции АПК.

"Мы убедились, что меры господдержки эффективно способствуют развитию фермерско-крестьянских хозяйств вашего региона… Нас радует, что в амбициях региона правильно выстроен вектор развития. Первое - ввод неиспользуемых земель, второе – повышение плодородности земель, мелиорация. Речь идет о наращивании производства сои, кормовых культур и наращивание базы для восстановления объемов животноводства. Восстановление объемов производства молока, мяса - это стратегия, которую будет реализовывать регион, это снижение цен, рабочие места, качественная продукция на полках", - приводит слова замминистра агентство экономической информации Прайм

Государство предусматривает льготное кредитование, поставку техники чрез "Росагролизинг".

"Главный акцент - повышение инвестиционной активности региона. Надеемся, что руководство региона предпримет меры для формирования объемов инвестиции. Для этого необходимо утвердить программу развития животноводства на 5 лет и вовлечь в нее потенциал имеющихся сельхозпредприятий", - добавил замминистра.