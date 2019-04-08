Долговая кабала Хабаровского края приросла семью миллиардами

Определились банки, которые профинансируют латание дыр в бюджете региона. Это ПАО «Сбербанк» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Сбербанк предоставит правительству Хабаровского края четыре невозобновляемые кредитные линии под 8,75% годовых, «Открытие» - три, под 8,6625%. Размер каждой кредитной линии определен в миллиард рублей, сумма по госконтрактам может выбираться несколькими траншами на срок не более 730 дней с даты их предоставления. Соответствующая информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.

На участие в четырех из семи объявленных 11 марта т.г. электронных аукционах было подано по одной заявке - от ПАО «Сбербанк». Он и был определен поставщиком по ч.1 п.4 ст. 71 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В трех других победителем был определен ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», предложивший ставку на 0,0875% меньше, чем Сбербанк.

Напомним, что по последним опубликованным Министерством финансов РФ данным, в период с 1 января по 1 марта 2019 года Хабаровский край стал одним из четырех российских регионов, где госдолг вырос более чем на 10%. С величиной 54,9 млрд рублей регион вышел в лидеры антирейтинга, максимально прибавив в абсолютных цифрах.

Госдолг Хабаровского края на тот момент на 4,074 млрд рублей состоял из государственных ценных бумаг, на 34,625 млрд рублей – из кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, на 16,113 млрд рублей - из бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и на 107,388 млн рублей – из госгарантий.

На 1 сентября 2018 года госдолг нашего региона равнялся 51,636 млрд рублей. Вскоре после избрания губернатором Сергей Фургал публично заверял жителей края, что никаких дополнительных займов производиться не будет.

- Будет остановлен рост заимствований. Мы прекратим брать кредиты в таких количествах, - убеждал он журналистов в декабре 2018 года.

В феврале 2019 года в комментарии агентству ТАСС Фургал также настаивал на том, что имеет однозначное мнение по поводу кредитов.

- Мы не делаем новые заимствования, а старые гасим. Сумма госдолга была 52 млрд, сейчас 49,1 млрд осталось. За пять лет нам необходимо увеличить собственные доходы на 30-35 млрд, госдолг сократить предполагаем до 28-30 млрд - это для нас комфортно, - говорил он.

Однако уже в начале апреля 2019 года глава региона от сказанного ранее абстрагировался, объяснив наращивание госдолга «тяжелым наследием» предшественника.

- К моему сожалению, в 2018 году бюджет был сформирован старой командой. Я как новый губернатор фактически уже не мог сделать изменения в бюджет. Госдолг быстро расти не будет, но не будет и уменьшаться, – опроверг сам себя Сергей Фургал в ходе пресс-конференции 4 апреля.

Заметим, что новый губернатор Хабаровского края официально вступил в должность 28 сентября 2018 года, а закон о краевом бюджете на 2019 год был принят 5 декабря 2018 года, а в январе 2019 года в него были внесены коррективы. Т.е. обновленный состав правительства располагал временем, чтобы скорректировать ошибки «старой команды».





Фото: khabkrai.ru