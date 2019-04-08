Два района Хабаровского края находятся в пожарной опасности

В Хабаровском крае повышается вероятность возникновения природных пожаров и палов сухой травы. По данным авиалесоохраны, на 8 апреля в Амурском, Бикинском районах ожидается установление 3 класса пожарной опасности (всего их 5). На остальной территории края сохраняется 1 класс.

За выходные дни пожарно-спасательные подразделения МЧС России выезжали на тушение загораний сухой травы и мусора на открытой территории около 30 раз. Все они были оперативно ликвидированы. За минувшее сутки системой спутникового мониторинга в крае зафиксированы 17 термических аномалий. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, особый противопожарный режим продолжает действовать в 8 муниципальных районах края (Амурский, Бикинский, Ванинский, Вяземский, Нанайский, Советско-Гаванский, Хабаровский районы и район им. Лазо) и городе Хабаровске. В связи с этим действует запрет на посещение лесов, выставлены дополнительные посты, ведется патрулирование.

«Несмотря на то, что весна постепенно вступает в свои права, температура воздуха с каждым днём стремительно повышается. Кроме того, в апреле-мае наступает сезон сильных ветров, когда при засушливой погоде любое даже незначительное возгорание травы может привести к масштабным ландшафтным пожарам. Также соблюдать меры пожарной безопасности надо и на своих приусадебных участках, так как и здесь при сильных порывах ветра огонь может быстро перекидываться с одного строения на другое, особенно там, где отсутствуют противопожарные разрывы. Поэтому гражданам надо быть предельно внимательными и понимать всю ответственность своих действий», - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев.



