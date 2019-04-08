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Два района Хабаровского края находятся в пожарной опасности
В Хабаровском крае повышается вероятность возникновения природных пожаров и палов сухой травы. По данным авиалесоохраны, на 8 апреля в Амурском, Бикинском районах ожидается установление 3 класса пожарной опасности (всего их 5). На остальной территории края сохраняется 1 класс.
За выходные дни пожарно-спасательные подразделения МЧС России выезжали на тушение загораний сухой травы и мусора на открытой территории около 30 раз. Все они были оперативно ликвидированы. За минувшее сутки системой спутникового мониторинга в крае зафиксированы 17 термических аномалий. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, особый противопожарный режим продолжает действовать в 8 муниципальных районах края (Амурский, Бикинский, Ванинский, Вяземский, Нанайский, Советско-Гаванский, Хабаровский районы и район им. Лазо) и городе Хабаровске. В связи с этим действует запрет на посещение лесов, выставлены дополнительные посты, ведется патрулирование.
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