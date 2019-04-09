Суд оставил Виктора Ишаева под домашним арестом

Полторы недели назад Басманный суд поместил Ишаева под домашний арест до 27 мая (следствие не стало просить о заключении под стражу). В ходе заседания защитник экс-чиновника Павел Зайцев настаивал на том, чтобы его подзащитный, будучи под домашним арестом, мог гулять на улице до трех часов в день, но инстанция это прошение отклонила.