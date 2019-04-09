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Суд оставил Виктора Ишаева под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего полпреда на Дальнем Востоке, экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева на его заключение под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.
"Постановление Басманного суда, которым Ишаеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Полторы недели назад Басманный суд поместил Ишаева под домашний арест до 27 мая (следствие не стало просить о заключении под стражу). В ходе заседания защитник экс-чиновника Павел Зайцев настаивал на том, чтобы его подзащитный, будучи под домашним арестом, мог гулять на улице до трех часов в день, но инстанция это прошение отклонила.
Суд также отказался отпускать бывшего чиновника под залог в 15 миллионов рублей. При этом, ему вменяют ущерб в 5,7 миллиона рублей. Защита сообщила, что бывший чиновник уже возместил эту сумму, переслав деньги на счет "Роснефти".
По данным следствия, в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента "Роснефти", "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по завышенной стоимости.
Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости.
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