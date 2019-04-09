Новые назначения в УМВД Хабаровского края

Заместителем начальника УМВД России по Хабаровскому краю стал полковник внутренней службы Александр Анатольевич Дреер. Ранее он занимал должность начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Алтайскому краю. Родился 21 мая 1968 года в городе Горняке Алтайского края. В 1990 году окончил Алтайский государственный университет.

На службу в органы внутренних дел поступил в декабре 1992 года в качестве оперуполномоченного отделения по экономическим преступлениям Локтевского РОВД. В феврале 1997 года назначен на должность следователя следственного отделения Локтевского РОВД. В 1999 году был переведен на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела организации государственной защиты управления собственной безопасности УВД Алтайского края. В 2005-2007 годах – главный инспектор, затем заместитель начальника инспекции штаба ГУВД по Алтайскому краю. В 2009-2010 годах руководил инспекцией по личному составу управления по работе с личным составом ГУВД по Алтайскому краю. В 2010 был назначен на должность заместителя начальника – начальника штаба УВД по Барнаулу, а в 2011 году – на должность начальника центра профессиональной подготовки ГУ. В августе 2012 года назначен начальником управления по работе с личным составом Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Дважды (в 2001 году, 2005-2006 годы) выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, в 2005 году он окончил Барнаульский юридический институт МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За безупречную службу в МВД», «За отличие в службе» трех степеней, «200 лет МВД России», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД». Имеет наградное холодное оружие – кортик.



