Власти Хабаровского края готовят жилье для расселения жителей Чекунды

Для жителей села Чекунда Верхнебуреинского района власти Хабаровского края готовят маневренный фонд. В него расселят людей в случае обострения паводковой обстановки на реке Бурея. Побывавшая на месте схода оползня комиссия во главе с федеральным министром по чрезвычайным ситуациям, подтвердила наличие рисков подтопления села.

- Вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и специалистами мы еще раз осмотрели место, в котором военные сформировали канал для пропуска воды. И в этот раз – а это уже четвертый осмотр для министра - ситуация не выглядела столь обнадеживающей. Грунт теперь не такой промерзший, сопка осыпается. Не исключено, что может произойти еще один сход породы, который перекроет протоку. Канал дополнительно обследуют специалисты федерального Минприроды. После этого можно будет определиться: провести углубительный работы или сделать в завале дополнительный канал, - сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Опасения у участников комиссии вызвали и прогнозы паводковой обстановки, составленные гидрологами до конца года. В апреле-мае специалисты не ожидают значительного повышения уровня воды в реке, так как зимой не было снега, однако летом из-за дождей ситуация может измениться. В этом случае канал, максимальная пропускная способность которого сейчас составляет около 2,4 тысяч кубометров воды в секунду, не справится с нагрузкой, и населенный пункт начнет топить.

- Возможности канала по пропуску воды составляют всего 5% от нормативного состояния русла, - пояснил Анатолий Литвинчук. - Если летом будут таять снега в горах или пройдут сильные дожди, то разлив реки неминуем. Поэтому мы заранее готовимся к расселению людей. Уже сформирован маневренный фонд – порядка 40 квартир в поселке ЦЭС и 4 квартиры в Чегдомыне. Зарезервировано 17 млн рублей. Средства позволят выполнить в жилье косметический ремонт.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на повестке стоит вопрос о полном переселении жителей села Чекунда. В правительстве РФ находится обращение о выделении региону матпомощи - 322 млн рублей. По предварительным расчетам для переезда необходимо 97 квартир. Власти Хабаровского края ждут решения, которое будет принято коллегиально сразу тремя органами – федеральными Минфином, Минстроем и МЧС России.

- По итогам совместного совещания мы рассчитываем на поддержку главы МЧС России в решении проблемы Чекунды. Евгений Зиничев обстоятельно оценил обстановку. Он уже поручил дополнительно направить в село оперативную группу, - сообщил Анатолий Литвинчук.

Спасатели прибудут в Чекунду к 15 апреля и останутся там до лета. Еще одна группа специалистов МЧС уже разбила лагерь на месте завала - будет расчищать протоку ото льда и поваленных деревьев во время весеннего половодья, после чего поможет экспедиции, которую направит Минприроды РФ, в предстоящих исследованиях.

Напомним, что обвал грунта в Бурею, полностью перекрывший реку, произошел в декабре прошлого года. Завал разделил русло на две части, из-за чего возникли риски затопления населенных пунктов, расположенных выше по течению. Власти региона были вынуждены ввести режим краевой ЧС.