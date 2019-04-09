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Власти Хабаровского края готовят жилье для расселения жителей Чекунды
Для жителей села Чекунда Верхнебуреинского района власти Хабаровского края готовят маневренный фонд. В него расселят людей в случае обострения паводковой обстановки на реке Бурея. Побывавшая на месте схода оползня комиссия во главе с федеральным министром по чрезвычайным ситуациям, подтвердила наличие рисков подтопления села.
Опасения у участников комиссии вызвали и прогнозы паводковой обстановки, составленные гидрологами до конца года. В апреле-мае специалисты не ожидают значительного повышения уровня воды в реке, так как зимой не было снега, однако летом из-за дождей ситуация может измениться. В этом случае канал, максимальная пропускная способность которого сейчас составляет около 2,4 тысяч кубометров воды в секунду, не справится с нагрузкой, и населенный пункт начнет топить.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на повестке стоит вопрос о полном переселении жителей села Чекунда. В правительстве РФ находится обращение о выделении региону матпомощи - 322 млн рублей. По предварительным расчетам для переезда необходимо 97 квартир. Власти Хабаровского края ждут решения, которое будет принято коллегиально сразу тремя органами – федеральными Минфином, Минстроем и МЧС России.
Спасатели прибудут в Чекунду к 15 апреля и останутся там до лета. Еще одна группа специалистов МЧС уже разбила лагерь на месте завала - будет расчищать протоку ото льда и поваленных деревьев во время весеннего половодья, после чего поможет экспедиции, которую направит Минприроды РФ, в предстоящих исследованиях.
Напомним, что обвал грунта в Бурею, полностью перекрывший реку, произошел в декабре прошлого года. Завал разделил русло на две части, из-за чего возникли риски затопления населенных пунктов, расположенных выше по течению. Власти региона были вынуждены ввести режим краевой ЧС.
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