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В сельхозфонде Хабаровского края сменили руководителя
По итогам проверок в некоммерческой организации «Краевой сельскохозяйственный фонд» в правительстве края принято решение о смене руководства АНО. Контракт с прежним главой Денисом Койковым расторгнут из-за финансовых нарушений и неэффективной работы. Об этом свидетельствуют результаты проверки краевого минфина, которая проходила в феврале марте этого года. Общая сумма финансовых нарушений составила 40,6 млн рублей.
Неэффективной признали работу сельхозфонда и в краевом министерстве сельского хозяйства. За 3,5 года с момента создания структура получила 367,7 млн рублей.
Она отметила, что прежним руководством было создано всего 4 закупочных пункта. Однако отчеты об их деятельности также вызывают вопросы.
Сейчас на должность нового руководителя назначен Радион Павлов, ранее несколько лет руководивший инвестиционным блоком в краевом минсельхозе, а также возглавлявший Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Комсомольска-на-Амуре.
Перед новым руководителем поставлена задача - создать сеть закупочных пунктов в южных районах края, Амурском и Комсомольском. Это наиболее перспективные территории с точки зрения развития сельхозпроизводства. Фонд также будет содействовать решению задач в области животноводства. Для этого в пяти районах края будут созданы пункты искусственного осеменения крупного рогатого скота.
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