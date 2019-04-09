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Снег с дождем обещают к концу недели в Хабаровском крае
Кратковременные снегопады могут пройти в конце этой недели в северной части региона. По прогнозу синоптиков, приближается очередной циклон, который заденет центральные и северные районы.
По словам синоптиков, сразу за этим циклоном ожидается следующий. В регионе вновь прогнозируются небольшие осадки 16-17 апреля, которые с запада принесет новый атмосферный фронт. Как сообщает пресс-служба правительства региона, главам муниципалитетов будет направлено оперативное предупреждение, а жителям рекомендуется принять меры личной безопасности.
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