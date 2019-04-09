Снег с дождем обещают к концу недели в Хабаровском крае

Кратковременные снегопады могут пройти в конце этой недели в северной части региона. По прогнозу синоптиков, приближается очередной циклон, который заденет центральные и северные районы.

- Циклон движется со стороны Сибири и подойдет 13-14 апреля. Его нельзя назвать сильным, но определенное влияние он окажет. В первую очередь атмосферный фронт заденет Верхнебуреинский район. Затем непогода сместится в сторону Николаевского района. Там может пройти снег с дождем, - прокомментировали ситуацию в Дальневосточном гидрометцентре.

По словам синоптиков, сразу за этим циклоном ожидается следующий. В регионе вновь прогнозируются небольшие осадки 16-17 апреля, которые с запада принесет новый атмосферный фронт. Как сообщает пресс-служба правительства региона, главам муниципалитетов будет направлено оперативное предупреждение, а жителям рекомендуется принять меры личной безопасности.