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20 участков дорог отремонтируют в Хабаровском районе
В Хабаровском районе, который входит в городскую агломерацию возле краевой столицы, будет отремонтировано 20 объектов. На проведение работ направлено 160 млн рублей. Ремонту подлежат улицы в селах Гаровка-2, Нагорное, Фёдоров, Бычиха, Сергеевка, Мирное, Казакевичево, Осиновая Речка, Дружба, р.п. Корфовский, подъездные дороги к дачному массиву завода «Амуркабель», к селам Ровное, Калинка, Новотроицкое, Воронежское-2, Корсаково-1. Также запланированы работы по восстановлению наружного уличного освещения и ремонту тротуара на дороге «8 км федеральной трассы «Восток» - поселок им. Горького. Всего более 22 километров.
Он также напомнил, что финансирование ремонтных работ ведется из средств бюджетов всех уровней: 50 процентов выделяет федеральная казна, 40 процентов – региональная, остальные 10 процентов составляют долю муниципального района.
Хабаровский район третий год подряд принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За это время отремонтировано 38 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью около 34 километров. Это дороги в сёлах Ильинка, Ракитное, Гаровка-1, Некрасовка, Матвеевка, Тополево, Гаровка – 2, а также автомобильные дороги общего пользования местного значения Хабаровского муниципального района. В первую очередь туда попали объекты, ведущие к социально значимым объектам, автомобильные дороги, по которым осуществляются регулярные пассажирские перевозки общественного транспорта, а также другие наиболее значимые центральные улицы в границах населенных пунктов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, к 2025 году привести в порядок предстоит еще более 221 километра дорог в селах Хабаровского района, входящих в городскую агломерацию.
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