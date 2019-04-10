Модельные библиотеки появятся в Хабаровском крае

Хабаровский край стал победителем конкурсного отбора субъектов РФ по созданию модельных муниципальных библиотек в 2019 году. Из федерального бюджета на переоборудование трех учреждений культуры будет выделено 25 млн рублей. Уже в этом году на базе библиотек в селе Черная Речка Хабаровского района, центральной библиотеки Верхнебуреинской централизованной библиотечной системы поселка Чегдомын и библиотеки-филиала № 10 поселка Березовый Солнечного района будут созданы модельные библиотеки, которые оснастят современным цифровым оборудованием.

Также в помещениях предполагается переоборудовать читальные залы, сделать их более комфортными для посетителей, дополнить книжные фонды.

К примеру, на создание модельной библиотеки в поселке Березовый предусмотрено пять млн рублей из федеральной казны. На эти средства согласно «дорожной карте», планируется заменить электропроводку, входные двери, а также провести косметический ремонт. Кроме того, закупят и установят компьютеры, принтеры и другое необходимое цифровое оборудование, которое подключат к сети Интернет. Будут заменены на новые книжные стеллажи, столы для читателей, кафедры выдачи, другая мебель. Для дополнительных досуговых занятий приобретут швейную машину и гончарный круг.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего до 2024 года в Хабаровском крае согласно национальному проекту «Культура» предполагается создать не менее 10 модельных библиотек. На сегодняшний день в регионе действуют 308 общедоступных библиотек, в том числе 3 краевых и 305 муниципальных. Из них более 80 процентов имеют доступ к сети Интернет.