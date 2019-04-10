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Школьники Хабаровского края по-прежнему питаются из разных котлов
Уравнение условий получения завтраков и обедов для всех школьников региона, анонсированное губернатором, похоже, затягивается. Выволочку главе регионального минобрнауки Алле Кузнецовой Сергей Фургал устроил еще в декабре прошлого года. Тогда он потребовал срочно решить вопрос выделения недостающих средств. На дворе апрель 2019 года, и пока законодательно рациональное школьное питание «для всех» в Хабаровском крае не зафиксировано.
Обещают ввести новую систему с 1 сентября. Но, еще раз сделаем акцент на этом, в Законодательную думу края на сегодняшний день не внесен проект краевого закона о прекращении осуществления органами местного самоуправления переданного им государственного полномочия края по выплате дополнительной компенсации на питание детям из малоимущих и многодетных семей и о внесении изменений в соответствующий краевой закон. Соответственно, не идет речи о корректировке бюджета.
Хабаровчанка Ольга Юняева, мама четверых детей, говорит, что существующая система до сих пор заставляет ее недоумевать.
Женщина доплачивает разницу в стоимости «льготного» и «полноценного» завтрака, чтобы ее дочери и сыновья не чувствовали себя ущемленными. Она стала делать это, узнав, что всех на завтрак кормят, скажем, рожками с сосиской (примерно на 70 рублей), а ее детей – только рожками (на 32 рубля), или всех – хлебом с маслом и сыром, а «льготников» - лишь хлебом с меньшим кусочком масла.
При этом непонятно, как будет компенсироваться стоимость продуктового набора для школьников в разных районах края. В Охотске, скажем, цена обеда доходит до 250 рублей, в то в время как в Хабаровске укладываются в 80 - 110.
Уточним, что на компенсацию школьного питания детей из многодетных и малоимущих семей ежегодно из регионального бюджета выделяется около 100 млн рублей. С учетом того, что в
поддержке нуждаются примерно 32 тысячи школьников, на каждого приходится всего лишь по 3 тыс. рублей. Это чуть больше, чем уходит на ученические завтраки и обеды на общих основаниях в месяц
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