Школьники Хабаровского края по-прежнему питаются из разных котлов

Уравнение условий получения завтраков и обедов для всех школьников региона, анонсированное губернатором, похоже, затягивается. Выволочку главе регионального минобрнауки Алле Кузнецовой Сергей Фургал устроил еще в декабре прошлого года. Тогда он потребовал срочно решить вопрос выделения недостающих средств. На дворе апрель 2019 года, и пока законодательно рациональное школьное питание «для всех» в Хабаровском крае не зафиксировано.

Обещают ввести новую систему с 1 сентября. Но, еще раз сделаем акцент на этом, в Законодательную думу края на сегодняшний день не внесен проект краевого закона о прекращении осуществления органами местного самоуправления переданного им государственного полномочия края по выплате дополнительной компенсации на питание детям из малоимущих и многодетных семей и о внесении изменений в соответствующий краевой закон. Соответственно, не идет речи о корректировке бюджета.

- После принятия нормативных документов потребуется внесение изменений в закон о краевом бюджете. Дополнительная потребность средств краевого бюджета на 2019 год составит 86,3 млн рублей, на 2020 год — 219,3 млн рублей, - говорила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

Хабаровчанка Ольга Юняева, мама четверых детей, говорит, что существующая система до сих пор заставляет ее недоумевать.

- Я даже обращалась в отдел соцзащиты, но мне и там толком не смогли объяснить, не говоря уже о школьной администрации. Вроде как завтраки вообще компенсировались из федерального бюджета, а обеды – из муниципального. Но оказалось, чтобы мои дети могли получить обед, они должны быть зачислены в группу продленного дня. А я где-то читала, что горячий обед положен школьникам, если они находятся в образовательном учреждении больше 3,5 часов, - рассказала Ольга.

Женщина доплачивает разницу в стоимости «льготного» и «полноценного» завтрака, чтобы ее дочери и сыновья не чувствовали себя ущемленными. Она стала делать это, узнав, что всех на завтрак кормят, скажем, рожками с сосиской (примерно на 70 рублей), а ее детей – только рожками (на 32 рубля), или всех – хлебом с маслом и сыром, а «льготников» - лишь хлебом с меньшим кусочком масла.

- У меня приемному сыну 15 лет. У них в школе еду для тех, кто малообеспеченный или из многодетных семей, ставят отдельно. Он просто отказался питаться. Он стыдится того, что я недостаточно зарабатываю, и нас причислили к категории нуждающихся. Одно дело, когда я какие-то субсидии получаю, и другое – подросток, которого демонстративно отсаживают в столовой, - поделилась Алла Гапоненко из Хабаровского района, которая воспитывает двоих своих сыновей-дошколят и взятого под опеку сына погибшей сестры.

При этом непонятно, как будет компенсироваться стоимость продуктового набора для школьников в разных районах края. В Охотске, скажем, цена обеда доходит до 250 рублей, в то в время как в Хабаровске укладываются в 80 - 110.

- Не пойму, почему мой ребенок до сих пор должен питаться как отщепенец, если губернатор когда еще сказал навести порядок. Сколько еще нам ждать? – задалась вопросом Анна Корепанова, дочь которой учится в одной из хабаровский общеобразовательных школ.

Уточним, что на компенсацию школьного питания детей из многодетных и малоимущих семей ежегодно из регионального бюджета выделяется около 100 млн рублей. С учетом того, что в

поддержке нуждаются примерно 32 тысячи школьников, на каждого приходится всего лишь по 3 тыс. рублей. Это чуть больше, чем уходит на ученические завтраки и обеды на общих основаниях в месяц