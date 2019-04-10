Репетитор по русскому языку из Комсомольска-на-Амуре набрал 100 баллов по ЕГЭ

В Хабаровском крае завершился досрочный этап сдачи единого государственного экзамена. Свои знания проверили 158 человек, среди которых 154 - выпускники прошлых лет, трое - студенты учебных заведений среднего профобразования и один человек, не прошедший итоговые испытания ранее.

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, среди экзаменуемых на данный момент был зарегистрирован только один результат в 100 баллов, его показал действующий репетитор по русскому языку из Комсомольска-на-Амуре.

Досрочный этап ЕГЭ начался 20 марта. В этот день 11 человек сдавали экзамен по литературе. Наибольшее количество - 73 человека - сдавали ЕГЭ по русскому языку.

Еще 68 человек в конце марта прошли тестирование по математике. При этом только один из них зарегистрировался на сдачу предмета базового уровня, остальные проходили тестирование профильного направления. 71 человек сдавал экзамен по обществознанию.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году досрочно единый госэкзамен сдавали в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Бикине. Все пункты были оборудованы металлоискателями и системой видеонаблюдения в режиме онлайн.

Сейчас аттестационная комиссия подводит окончательные итоги. С результатами участники смогут ознакомиться в местах регистрации на ЕГЭ, а также в личном кабинете на сайте http://check.ege.edu.ru/.

Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 27 мая, школьники проверят свои знания по географии и литературе. Дополнительный период тестирования запланирован на начало сентября. В этом году экзамены планируют сдать 6786 человек.