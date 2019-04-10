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Аграрии Хабаровского края вышли в поля
Весенние полевые работы начались в крае. Одними из первых в поля для сева ранних зерновых культур вышли аграрии Хабаровского и Вяземского районов.
В ООО «Даниловка» семенами овса уже засеяли 40 гектаров площади. В крестьянско-фермерском хозяйстве Улижаева, в Вяземском районе, посевную начали с сева ячменя на 35 гектаров. Аграрии остальных хозяйств еще только готовятся выйти в поля. Всего в регионе в посевной задействуют 425 тракторов, 200 плугов, 150 сеялок.
По его словам, всего в весенних полевых работах участие примут 25 сельскохозяйственных организаций и около 50 фермерских хозяйств. Подготовку аграрии завершили в начале марта, закупив 1,87 тонн семян зерновых культур, 4,5 тысяч тонн сои, 2,28 тысяч тонн картофеля. Приобретено также 2,5 тысяч тонн минеральных удобрений, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году.
По информации пресс-службы правительства региона, в 2019 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составит 83,3 тысяч гектаров. В том числе 8,5 тысяч гектаров отведено под ранние зерновые, 13,1 тысяч гектаров – под кормовые культуры, 7,5 тысяч гектаров – под картофель.
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