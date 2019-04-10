Кампанию против клещей начали в Хабаровском крае

В регионе предстоит опрыскать инсектицидами не менее 1,7 тысяч гектаров территорий. В основном это парки, улицы, прилегающие к различным учреждениям площадки и другие зоны, где люди массово проводят время.

Как рассказал главный врач КГАУЗ «Краевая дезинфекционная станция» Сергей Ткачёв, в ближайшее время специалисты обработают в краевом центре парк «Северный», зону городского кладбища, а затем и другие места, в том числе скверы и бульвары. Все работы постараются закончить до майских праздников.

- В основном мы опрыскиваем ночью. Для этого используем моторные распылители и спецтехнику. Обработку начинаем, когда устанавливаются плюсовые температуры. Клещи уже должны проснуться от спячки и выйти на поверхность, лишь тогда их можно уничтожить. В детских лагерях такую процедуру принято повторять не реже одного раза в месяц, - сообщил Сергей Ткачёв.

В этом году акарицидную обработку специалисты проведут в 16 муниципалитетах. Помимо Хабаровска им предстоит также опрыскать территорию Комсомольска-на-Амуре - почти 320 гектаров. Практика показывает, что немало случаев присасывания клещей регистрируется именно в крупных агломерациях. Так, в этом году из уже зарегистрированных 11 фактов 10 произошли в краевом центре.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, буквально неделю назад в Хабаровском крае завершилась вакцинация против клещевого энцефалита. Как минимум 100 тысяч жителей региона этой весной поставили прививки, которые защитят их от смертельно опасного заболевания, передаваемого этими насекомыми.