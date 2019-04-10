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Бомжам Комсомольска-на-Амуре предлагают работу
В Комсомольске-на-Амуре в Центре социального обслуживания населения и приюте региональной благотворительной организации «Новое начало» люди без определенного места жительства могут получить крышу над головой, а также сублимированные продукты: лапшу и картошку, причем раз в день. В центре бомжи также могут выбрать себе одежду и воспользоваться библиотекой. Но самое главное – при необходимости они могут обратиться для восстановления утерянных документов, причем на бесплатной основе.
В приюте «Новое начало», который открылся меньше года назад, постоянно проживет 21 человек. Попасть сюда труднее. Для этого необходимо отказаться от вредных привычек. К тому же приходится трудиться для улучшения условий проживания – самим ремонтировать помещения. Планируется, что через три года пребывания в приюте, бездомные смогут найти себе работу и жить самостоятельно.
По мнению общественников, бездомных также можно задействовать на благоустройстве и уборке общественных мест, дворов многоквартирных домов. Этот вариант в ближайшее время обсудят с руководителями управляющих компаний и ТСЖ.
Фото: s.ura.news
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