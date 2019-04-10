Бомжам Комсомольска-на-Амуре предлагают работу

В Комсомольске-на-Амуре в Центре социального обслуживания населения и приюте региональной благотворительной организации «Новое начало» люди без определенного места жительства могут получить крышу над головой, а также сублимированные продукты: лапшу и картошку, причем раз в день. В центре бомжи также могут выбрать себе одежду и воспользоваться библиотекой. Но самое главное – при необходимости они могут обратиться для восстановления утерянных документов, причем на бесплатной основе.

«Государством и частными фондами делается много усилий, чтобы эти люди вышли из затруднительного положения и стали нормальными членами общества. Но большая масса людей просто не хочет меняться. Мы пообщались с одним человеком в центре, он пришёл, поел, хочет зарплату 30 тысяч, а менять что-то не хочет», - рассказал заместитель председателя Общественного совета Максим Аликин.

В приюте «Новое начало», который открылся меньше года назад, постоянно проживет 21 человек. Попасть сюда труднее. Для этого необходимо отказаться от вредных привычек. К тому же приходится трудиться для улучшения условий проживания – самим ремонтировать помещения. Планируется, что через три года пребывания в приюте, бездомные смогут найти себе работу и жить самостоятельно.

«Я недавно возглавил АО «Плодоовощи», комсомольчане знают это предприятие, как овощебазу. Так вот там уйма нерешенных вопросов, необходимо проделать большой объем работы: от ремонта, до благоустройства и наведения банального порядка на территории. Я предлагаю не сидеть на месте, а работать. Кто из лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, может и, самое главное, хочет работать – обращайтесь», - предложил Максим Аликин.

По мнению общественников, бездомных также можно задействовать на благоустройстве и уборке общественных мест, дворов многоквартирных домов. Этот вариант в ближайшее время обсудят с руководителями управляющих компаний и ТСЖ.

Фото: s.ura.news