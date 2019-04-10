На безопасность проверят детские площадки в Хабаровском крае

Проверки детских площадок во дворах многоквартирных домов проходят в Хабаровском крае. Главная цель осмотров – контроль безопасности игровых комплексов. Как подчеркнули в краевом комитете регионального госконтроля и лицензирования, основные требования к монтажу и установке детского игрового оборудо­вания, а также его техническому обслуживани­ю определены Национальным стандартом РФ.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ответственность за техническое состояние оборудование на площадке несут организации, в управлении которых находится МКД. Если же детский комплекс не предусмотрен проектом дома, не включен в состав общего имущества и расположен на муниципальной земле, то за его безопасность отвечает орган местного самоуправления.

- Жилищные инспекторы выезжают на осмотр придомовых территорий в соответствии с разработанным графиком. Планируется проверить более 350 детских площадок. В случае выявления нарушений, материалы направляются в органы прокурорского надзора для административного реагирования, а также в управляющую компанию, ТСЖ или в муниципалитет для оперативного устранения небезопасного оборудования, - пояснил начальник территориального отдела государственного жилищного надзора комитета Олег Кустов.

Он отметил, что инспекторами также отрабатывается информация, полученная по телефону «горячей линии». Сообщить о наличии на площадках травмоопасного, сломанного или пришедшего в негодность оборудования можно по телефону 8 (4212) 40-23-40. В будние дни обращения фиксирует специалист комитета. В нерабочее время включен режим автоответчика.