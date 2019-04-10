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На безопасность проверят детские площадки в Хабаровском крае
Проверки детских площадок во дворах многоквартирных домов проходят в Хабаровском крае. Главная цель осмотров – контроль безопасности игровых комплексов. Как подчеркнули в краевом комитете регионального госконтроля и лицензирования, основные требования к монтажу и установке детского игрового оборудования, а также его техническому обслуживанию определены Национальным стандартом РФ.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, ответственность за техническое состояние оборудование на площадке несут организации, в управлении которых находится МКД. Если же детский комплекс не предусмотрен проектом дома, не включен в состав общего имущества и расположен на муниципальной земле, то за его безопасность отвечает орган местного самоуправления.
Он отметил, что инспекторами также отрабатывается информация, полученная по телефону «горячей линии». Сообщить о наличии на площадках травмоопасного, сломанного или пришедшего в негодность оборудования можно по телефону 8 (4212) 40-23-40. В будние дни обращения фиксирует специалист комитета. В нерабочее время включен режим автоответчика.
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