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Дальневосточник отправится в экспедицию по пути Невельского
Уникальная одиночная "SUP-экспедиция по следам адмирала Невельского" пройдет летом на Дальнем Востоке под флагом Русского географического общества. Организатор и единственный участник экспедиции – член Русского географического общества Максим Харченко. Старт запланирован на май в поселке Усть-Соболевка Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости.
Далее маршрут пойдет на север 1000 километров вдоль побережья Хабаровского края до поселка Лазарев с последующим переходом с материка на остров Сахалин в самом узком месте Татарского пролива.
"Цель экспедиции – развитие туристической привлекательности Хабаровского и Приморского краев, привлечение внимания к драматическим событиям в период присоединения Дальнего Востока к России в XIX веке и популяризация нового массового вида спорта - SUP (сокращено от Standup paddleboarding - гребля на доске стоя, вид спорта выросший из серфинга)", - добавили в РГО.
В прошлом Харченко прошел на SUP-борде по следам легендарного шлюпочного перехода адмирала Невельского, когда был открыт пролив между материком и Сахалином в 1849 году.
Фото: из архива Максима Харченко
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