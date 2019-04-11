Рождаемость снизилась в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за первый квартал текущего года на свет появились 3578 детей. Из них 98 - двойни.

- По сравнению аналогичным периодом прошлого года наблюдается небольшой спад рождаемости на 5,27 % в связи с демографической ямой 90-х годов XX века. Вместе с тем, на 1,3 % выросло количество вторых детей. Их родилось 1412. Еще 1360 - первые дети, - сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края.

Кроме того, продолжает расти количество многодетных семей. Сейчас их в регионе более 16,7 тысяч. По информации пресс-службы правительства региона, в феврале этого года в Эльбанском городском поселении Амурского района зарегистрирован случай рождения 11 ребенка в семье. Девочку назвали Эмилией.

Также с начала года в крае выданы свидетельства о рождении с такими редкими женскими именами как Анна-Мария, Бэлла, Евдокия, Зоя, Катерина, Манэ, Марго. Чаще всего девочкам дают имена: София, Алиса, Виктория, Мария и Анастасия.

Среди мужских имен наибольшей популярностью пользуется Артем. С начала года с таким именем в отделах ЗАГС зарегистрировано 111 мальчиков. Остаются популярными мужские имена: Александр, Дмитрий, Максим, Роман и Иван. Единичны случаи – Август, Борис, Димитрий, Ждан, Махмуд, Тарас и Феликс.