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Хабаровский театр представил постановку на конкурсе «Золотая маска»
Хабаровский краевой театр кукол представил спектакль «Сны…» на конкурсе «Золотая маска». Постановку, заявленную сразу в четырех номинациях: «Куклы/спектакль», «Работа режиссера», «Работа актера» - мужская и женская роли, хабаровчане сыграли 9 апреля на сцене театра «Мастерская П. Н. Фоменко» в Москве.
Постановка «Сны...» - жанр коротких историй. По мнению создателей, спектакль ориентирован на зрителя, который любит и умеет наблюдать за собой. Премьера состоялась 13 октября 2018 года.
В номинации «Работа режиссера» заявлены Константин Кучикин и Ольга Подкорытова. В номинации «Работа актера» - артисты Юлия Владимирова и Виктор Скоморошко. Победители национальной премии станут известны 16 апреля.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году в рамках национальной премии во внеконкурсной программе «Детский Weekend» состоялся показ и обсуждение спектакля хабаровского ТЮЗа «Цацики идет в школу». Также московскому зрителю была представлена постановка Хабаровского краевого театра драмы «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова.
Российская Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства.
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