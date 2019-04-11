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В Хабаровске построят новый корпус противотуберкулезного диспансера
Учреждение попало в перечень краевых адресных инвестпроектов. Конкурс на разработку проекта уже состоялся, его выиграла хабаровская специализированная компания. Документация получила положительное заключение экспертизы.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас в краевом министерстве строительства готовятся к проведению конкурса, по итогам которого будет определена строительная организация, которая возьмет на себя обязательства по возведению корпуса диспансера.
Как отметили в краевом министерстве здравоохранения, строительство нового корпуса имеет высокое социальное значение. Сейчас на одного пациента приходится 3,4 квадратных метра полезной площади вместо установленных 8 квадратных метров, что не позволяет организовать надежную изоляцию инфекционного больного. Площади нового корпуса позволят организовать мельцеровские боксы.
Палатный корпус противотуберкулезного диспансера будет 5-этажным и состоять из приемного и диагностического отделений, два этажа займет стационар на 140 коек, отдельный этаж отведут под хирургическое отделение с двумя операционными, в которых будут проводить 1 тысячу операций в год.
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