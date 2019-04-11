Пенсионерам в Хабаровском крае оплатят проезд к их дачным участкам

Скоро в Хабаровском крае стартует дачный сезон. Власти региона намерены компенсировать пенсионерам проезд к их дачным участкам. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мера социальной поддержки будет действовать с 1 мая по 1 октября.

- В этом году компенсировать проезд на пригородном транспорте можно будет двумя способами. Дачники, попадающие в перечень федеральных и краевых льготников, а также пожилые граждане получат право вернуть стоимость 80 поездок. Также все они смогут воспользоваться транспортной картой, - рассказала заместитель министра социальной защиты населения края Наталья Нелюбина.

Она уточнила, что в Хабаровском крае льгота по проезду полагается женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет, ветеранам ВОВ, труда (военной службы), труженикам тыла, инвалидам, детям-инвалидам и их родителям, а также реабилитированным гражданам. В месяц разрешается вернуть стоимость 16 поездок. Для этого необходимо обратиться в ближайший центр соцподдержки, написать заявление, к которому приложить фактически оплаченные билеты на пригородных маршрутах.

- Есть важное условие – для получения компенсации садовый участок должен находиться в собственности, в аренде или пожизненном пользовании. Гражданин может выбрать лишь один вариант: компенсацию билетов либо оплату транспортной картой. По карте расчет происходит моментально, так как средства на нее перечисляются заранее. За билеты нужно будет ждать возмещения расходов, - отметила замминистра.

По информации руководства ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», хабаровские дачники смогут отправиться на левобережье уже к майским праздникам. К этому времени у краевого центра планируется запустить навигацию на Амуре. В городе Юности пассажирские теплоходы начнут ходить позднее – примерно с 10 мая. В Николаевске-на-Амуре старт речных перевозок намечен на 22 мая.