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Пенсионерам в Хабаровском крае оплатят проезд к их дачным участкам
Скоро в Хабаровском крае стартует дачный сезон. Власти региона намерены компенсировать пенсионерам проезд к их дачным участкам. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мера социальной поддержки будет действовать с 1 мая по 1 октября.
Она уточнила, что в Хабаровском крае льгота по проезду полагается женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет, ветеранам ВОВ, труда (военной службы), труженикам тыла, инвалидам, детям-инвалидам и их родителям, а также реабилитированным гражданам. В месяц разрешается вернуть стоимость 16 поездок. Для этого необходимо обратиться в ближайший центр соцподдержки, написать заявление, к которому приложить фактически оплаченные билеты на пригородных маршрутах.
По информации руководства ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», хабаровские дачники смогут отправиться на левобережье уже к майским праздникам. К этому времени у краевого центра планируется запустить навигацию на Амуре. В городе Юности пассажирские теплоходы начнут ходить позднее – примерно с 10 мая. В Николаевске-на-Амуре старт речных перевозок намечен на 22 мая.
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