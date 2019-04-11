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В Хабаровском крае сэкономят на закупках топлива
Почти на 10% удалось снизить стоимость дизельного топлива, которое теперь будут закупать власти Хабаровского края для нужд коммунальных предприятий сразу в двух районах края - имени Полины Осипенко и Ульчского. Экономии удалось добиться благодаря проведению открытого конкурса, на который заявилось несколько поставщиков, предложивших выгодные условия.
По информации пресс-службы правительства региона, если к концу 2018 года стоимость 1 тонны дизтоплива для Ульчского района с учетом доставки обходилась в 67,6 тысяч рублей за тонну, то теперь ее будут закупать по 60,4 тысячи рублей. В районе имени Полины Осипенко фактическая цена снизилась с 66,8 тысяч рублей за тонну до 61 тысячи рублей. Ранее существенную экономию власти получили и в Николаевском районе. Там закупочная стоимость «дизелей» сократилась сразу на 30% - с 70,7 тысяч рублей за тонну до 53,4 тысяч рублей.
Напомним, что централизованные закупки топлива для нужд коммунальных предприятий в Хабаровском крае ведутся с 2006 года. Их осуществляет операторская компания МООО «Межрайтопливо». В этом году региону предстоит закупить 19 тысяч тонн каменного угля и 23 тысячи тонн нефтепродуктов.
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