В Хабаровском крае сэкономят на закупках топлива

Почти на 10% удалось снизить стоимость дизельного топлива, которое теперь будут закупать власти Хабаровского края для нужд коммунальных предприятий сразу в двух районах края - имени Полины Осипенко и Ульчского. Экономии удалось добиться благодаря проведению открытого конкурса, на который заявилось несколько поставщиков, предложивших выгодные условия.

- Как уже сообщалось в СМИ, недавно по поручению губернатора мы реформировали действовавшую в крае систему централизованных закупок энергоресурсов, - рассказал председатель комитета правительства края по развитию ТЭК Владимир Белов. - Ликвидировали закрытый пул поставщиков, объявили открытые аукционы. В итоге на конкурс для поставок дизтоплива в район имени Полины Осипенко и Ульчский район вышло пять компаний. Победитель предложил наименьшую цену, которая на 10% ниже прошлогодней.

По информации пресс-службы правительства региона, если к концу 2018 года стоимость 1 тонны дизтоплива для Ульчского района с учетом доставки обходилась в 67,6 тысяч рублей за тонну, то теперь ее будут закупать по 60,4 тысячи рублей. В районе имени Полины Осипенко фактическая цена снизилась с 66,8 тысяч рублей за тонну до 61 тысячи рублей. Ранее существенную экономию власти получили и в Николаевском районе. Там закупочная стоимость «дизелей» сократилась сразу на 30% - с 70,7 тысяч рублей за тонну до 53,4 тысяч рублей.

- Сейчас главная задача – перейти на быстрые расчеты и отказаться от механизма отсрочки платежей. Раньше все переплаты за топливо были именно из-за этого. В муниципалитетах постоянно пользовались отсрочками, что приводило к удорожанию энергоресурсов примерно на 20%. Также мы работаем над заключением прямых договоров с производителями топлива и крупными оптовиками. В стадии заключения находится договор с АО «ННК-Гаваньбункер» (г. Советская-Гавань), - пояснил Владимир Белов.

Напомним, что централизованные закупки топлива для нужд коммунальных предприятий в Хабаровском крае ведутся с 2006 года. Их осуществляет операторская компания МООО «Межрайтопливо». В этом году региону предстоит закупить 19 тысяч тонн каменного угля и 23 тысячи тонн нефтепродуктов.