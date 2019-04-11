Билеты на "Амурские волны" скоро поступят в продажу

Продолжается подготовка к VIII Международному военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны». В этом году он пройдет с 27 мая по 2 июня в Хабаровске. Впервые участниками культурного мероприятия станут духовой ансамбль «Дольнемчанка» из Чешской Республики и военный оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии РФ из Екатеринбурга.

На сегодняшний день участие подтвердили 10 коллективов. В третий раз на фестивале выступит кельтский оркестр волынщиков и барабанщиков из Евросоюза. Ведутся переговоры с коллективами Казахстана, КНДР и Китая. С новой программой приедет ансамбль Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

В дни фестиваля запланированы дефиле-представления военных оркестров, марш-парад по центральной улице города и концертные выступления коллективов на Комсомольской площади. Большой плац-концерт у стен Спас-Преображенского собора по традиции завершится фейерверком.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, также состоятся два концерта почетного гостя фестиваля, победителя Международных конкурсов, профессора Кемёнского университета Keimyung University Республика Корея пианиста Сергея Тарасова. Он выступит на сцене Хабаровской краевой филармонии с симфоническим образцово-показательным оркестром войск Национальной гвардии РФ и Дальневосточным симфоническим оркестром Хабаровской краевой филармонии.

- Фестиваль «Амурские волны» по праву считается крупнейшим международным культурным проектом на Дальнем Востоке. Важной составляющей является обширная благотворительная программа. Она предусматривает безвозмездное распространение билетов среди ветеранов и социально незащищенных слоев населения, а также выступления перед военнослужащими срочной службы, курсантами кадетских школ и военных учебных заведений города, - сообщил генеральный директор краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Олег Федосеев.

Он также добавил, что для жителей и гостей Хабаровска билеты на мероприятия фестиваля поступят в продажу в ближайшие дни в кассы кинотеатра «Совкино» и Хабаровского краевого цирка.

Международный фестиваль «Амурские волны» проводится при поддержке правительства Хабаровского края, администрации Хабаровска и Министерства обороны РФ. В прошлом году в мероприятии приняли участие 14 коллективов, это более 600 человек. В их числе зарубежные гости из Монголии и Казахстана и стран Евросоюза. Также в рамках фестиваля впервые был проведен конкурс детских духовых оркестров. В нем участвовали девять коллективов из Хабаровского, Приморского краев, а также Еврейской автономии. Всего более 200 юных музыкантов.