Сборная России по баскетболу в Хабаровске подготовится к Кубку Мира

С 20 по 25 августа в Хабаровске пройдут тренировочные сборы мужской российской сборной по баскетболу. Лучшие спортсмены страны в этом виде спорта проведут последний этап подготовки к Кубку Мира, который пройдет в Китае.

- Главный баскетбольный турнир 2019 года - Кубок Мира среди мужских команд пройдёт в Китае. Он станет отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Японии. Мы сможем увидеть в Хабаровске лучших спортсменов российской сборной, игроков топ-уровня. Это будет стимулом для нашей молодёжи, дополнительным импульсом для популяризации и развития баскетбола в регионе, - рассказал министр физической культуры и спорта Хабаровского края Семен Экшенгер.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, накануне глава "Российской Федерации Баскетбола" Андрей Кириленко прибыл в Хабаровск, чтобы оценить потенциал краевой тренировочной базы. 23 августа в «Платинум-арене» состоится товарищеский матч с участием ведущих баскетболистов страны.

Напомним, в начале прошлого года краевая столица принимала женскую национальную сборную России по хоккею на завершающем тренировочном сборе перед стартом Олимпийских Игр в Южной Корее. Сборная команда также провела нескольких товарищеских матчей с юными хоккеистами края.