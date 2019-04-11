Новости
Сборная России по баскетболу в Хабаровске подготовится к Кубку Мира
С 20 по 25 августа в Хабаровске пройдут тренировочные сборы мужской российской сборной по баскетболу. Лучшие спортсмены страны в этом виде спорта проведут последний этап подготовки к Кубку Мира, который пройдет в Китае.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, накануне глава "Российской Федерации Баскетбола" Андрей Кириленко прибыл в Хабаровск, чтобы оценить потенциал краевой тренировочной базы. 23 августа в «Платинум-арене» состоится товарищеский матч с участием ведущих баскетболистов страны.
Напомним, в начале прошлого года краевая столица принимала женскую национальную сборную России по хоккею на завершающем тренировочном сборе перед стартом Олимпийских Игр в Южной Корее. Сборная команда также провела нескольких товарищеских матчей с юными хоккеистами края.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 274
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 461
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 245
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 724
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136