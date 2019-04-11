Новости
Систему оповещения на случай ЧС в Хабаровском крае перевели в "цифру"
В Хабаровском крае завершилась модернизация автоматизированной системы оповещения населения. Аналоговые сирены и устаревшие громкоговорители заменили на цифровые устройства. Новые сирены обеспечивают гораздо большую скорость сигнала и дополнительную защиту каналов связи.
Замена сирен и громкоговорителей в крае началась в 2011 году. На это из регионального бюджета было направлено 264 млн рублей. За 8 лет власти заменили более 500 аналоговых сирен на цифровые. Их комплексная проверка пройдет 25 апреля. После того, как зазвучат сирены, жители края должны будут включить любые доступные средства приёма радио- или телесигнала и прослушать официальное сообщение.
Как сообщает пресс-служба правителсьтва региона, подобная тренировка проводится каждый год. Ее главная цель - проверить работоспособность оборудования, а также напомнить жителям региона правильные алгоритмы поведения в экстренных ситуациях.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 275
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 462
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 246
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 727
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136