Систему оповещения на случай ЧС в Хабаровском крае перевели в "цифру"

В Хабаровском крае завершилась модернизация автоматизированной системы оповещения населения. Аналоговые сирены и устаревшие громкоговорители заменили на цифровые устройства. Новые сирены обеспечивают гораздо большую скорость сигнала и дополнительную защиту каналов связи.

- Система оповещения необходима для того, чтобы за короткое время проинформировать людей о жизненно важной информации. Это могут быть случаи крупных техногенных аварий, природных катаклизмов или военных действий. Для этого в каждом населенном пункте на административных зданиях установлены сирены и громкоговорители. Все они давно устарели, поэтому их заменили на современные устройства, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Замена сирен и громкоговорителей в крае началась в 2011 году. На это из регионального бюджета было направлено 264 млн рублей. За 8 лет власти заменили более 500 аналоговых сирен на цифровые. Их комплексная проверка пройдет 25 апреля. После того, как зазвучат сирены, жители края должны будут включить любые доступные средства приёма радио- или телесигнала и прослушать официальное сообщение.

Как сообщает пресс-служба правителсьтва региона, подобная тренировка проводится каждый год. Ее главная цель - проверить работоспособность оборудования, а также напомнить жителям региона правильные алгоритмы поведения в экстренных ситуациях.

- Сейчас МЧС России прорабатывает вопрос смс-оповещения о ЧС. Пока удалось договориться с компанией Мегафон, абоненты которой уже получают предупреждения. В будущем рассматривается участие в наших проверках всех сотовых компаний, что помогло бы совершенствовать процесс оповещения, - также отметили комитете.