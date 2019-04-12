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Единый билет к турбазам Приморья сделают для жителей Хабаровского края
В Хабаровском крае в тестовом режиме планируют запустить единый проездной билет в базам отдыха в Приморском крае. Предложение было озвучено на рабочей встрече АО «Федеральная пассажирская компания» с руководителями хабаровских турфирм, а также администраций регионов.
В ближайшее время в Хабаровском крае проведут опрос местных турфирм. Аналогичное исследование будет проведено и среди туристических баз Приморского края. Это позволит разработать автобусные экспресс-маршруты от приморских железнодорожных станций к самым популярным местам отдыха среди жителей Хабаровского края.
Пресс-служба правительства региона сообщает, что прорабатывается вариант бронирования и покупки единого проездного билета не только через турфирмы, но также в железнодорожных кассах либо в режиме онлайн на сайте перевозчика.
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