Единый билет к турбазам Приморья сделают для жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае в тестовом режиме планируют запустить единый проездной билет в базам отдыха в Приморском крае. Предложение было озвучено на рабочей встрече АО «Федеральная пассажирская компания» с руководителями хабаровских турфирм, а также администраций регионов.

- Имея на руках единый проездной билет, туристы смогут выехать из Хабаровского края на поезде в Приморье, и, далее, сойдя на железнодорожной станции, доехать специальным автобусом до выбранной турбазы в Хасанском районе или в направлении Находки. Пилотный проект планируется запустить уже в текущем году, - сообщили в комитете по туризму министерства культуры Хабаровского края.

В ближайшее время в Хабаровском крае проведут опрос местных турфирм. Аналогичное исследование будет проведено и среди туристических баз Приморского края. Это позволит разработать автобусные экспресс-маршруты от приморских железнодорожных станций к самым популярным местам отдыха среди жителей Хабаровского края.

Пресс-служба правительства региона сообщает, что прорабатывается вариант бронирования и покупки единого проездного билета не только через турфирмы, но также в железнодорожных кассах либо в режиме онлайн на сайте перевозчика.