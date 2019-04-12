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В Ванино появятся дополнительные 250 рабочих мест
Инвестпроект по развитию мощностей ванинского балкерного терминала реализуется в Хабаровском крае. Пропускная способность порта должна увеличиться до 40 млн тонн в год. Соглашение о сотрудничестве по реализации инвестпроекта на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге заключили компания «Дальтрансуголь» и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).
По информации пресс-службы правительства региона, будет построена дополнительная закрытая линия выгрузки вагонов с тройным вагоноопрокидывателем, установлено складское автоматизированное оборудование. Общий объём инвестиций будет определен после завершения проектирования. Планируется создание более 250 дополнительных рабочих мест, сообщили в АНО АПИ.
Ванинский балкерный терминал на протяжении нескольких лет занимает первое место в России по скорости выгрузки вагонов среди всех специализированных портов. Порт, расположенный в глубоководной бухте Мучке и находящийся в крайней точке БАМа, является одним из самых молодых и современных угольных терминалов России.
Фото: Вячеслав Реутов/khabkrai.ru
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