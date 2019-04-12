В Хабаровске почтили память узников фашистских концлагерей

В Хабаровске состоялась траурная церемония ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей. Возложение цветов по традиции прошло на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского, где установлен мемориал в память о жертвах тех трагических событий.

В церемонии приняли участие ветераны и бывшие узники фашистских концлагерей, представители краевого правительства, Законодательной думы Хабаровского края, ветеранских организаций, участники молодёжных патриотических объединений.

Сейчас в регионе проживает 124 человека, носящих статус бывших узников концлагерей. 118 из них в годы Второй мировой войны были несовершеннолетними. В качестве поддержки для них предусмотрены различные федеральные льготы. Это компенсация половины расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата, прием без очереди в социальных учреждениях, а также адресная помощь.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, бывшим узникам выплачивают единовременные денежные выплаты к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, компенсируется 100 % оплаты проезда на автомобильном транспорте междугороднего сообщения по социальным нуждам, сотрудники центров социальной поддержки и социального обслуживания регулярно посещают ветеранов, помогают в решении социально-бытовых проблем.

11 апреля установлен как День памяти жертв узников фашистских концлагерей по инициативе ООН и является международным. В этот день в 1945 году в концлагере «Бухенвальд» произошло восстание узников, в результате которого освободилась 21 тысяча человек.

Напомним, в концентрационных лагерях, тюрьмам, гетто, разбросанных по всей Европе, пострадало более 20 миллионов человек из 30 стран, из них пять миллионов – наши соотечественники.





Фото: Вячеслав Реутов/khabkrai.ru